Calcio Eccellenza: cinque nuovi acquisti e una conferma per l’Imperia

Cinque nuovi acquisti per l’Imperia Calcio, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza, in Liguria. La squadra che in panchina sarà guidata dal nuovo Mister Mario Pisano inizia a prendere forma.

Calcio Eccellenza: Imperia, cinque nuovi arrivi e una conferma

In maglia neroazzurra arrivano Michael Ventre (classe 1996), attaccante, l’ultima stagione al Ventimiglia, in Promozione, Alessandro Biffi (classe 2004), difensore, l’ultima stagione alla Sanremese, negli Juniores Nazionali Under 19, Cheikh Alioune Sylla (classe 2003), portiere, l’ultima stagione alla Virtus Sanremo, in Prima Categoria, Omar Leo (classe 1995), difensore, l’ultima stagione all’Andora, in Prima Categoria, e Filip Varaldo (classe 2004), difensore, l’ultima stagione al Pietra Ligure, in Promozione.

Comfermato il giovane Giuseppe Massabò, classe 2006, portiere.