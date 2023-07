Imperia: stasera ultimo appuntamento della rassegna “Concerti delle Logge”. Alla prof.ssa imperiese Franca Natta il “Premio Logge 2023” / i dettagli

Con grande gioia e un pizzico di malinconia, si dà il benvenuto alla serata finale della ventunesima edizione de “I Concerti delle Logge”. L’atmosfera è carica di emozioni e aspettative, poiché questo evento culturale annuale ha saputo conquistare il cuore di numerosi appassionati di musica e cultura. A condurre la serata sarà la storica presentatrice Roberta Moschella.

Durante la serata, avrà luogo la prestigiosa cerimonia di consegna del “Premio Logge”. Un riconoscimento speciale dedicato a coloro che hanno contribuito in modo significativo alla promozione e alla diffusione della musica, dell’arte e della cultura nella nostra comunità.

Il premio, che è stato realizzato dalla ceramista Caterina Massa di Albenga, sarà conferito a Franca Natta per la sua continua e ininterrotta attività di educazione e divulgazione culturale, che ha saputo rinnovarsi e persistere anche in questi difficili anni, continuando a offrire a numerosissimi docenti un servizio prezioso e insostituibile. Franca Natta viene premiata inoltre, attraverso i suoi ruoli di responsabile di “Proteo fare sapere” (associazione nazionale per la formazione professionale dei docenti), per aver saputo costruire importanti sodalizi collaborativi, di stima reciproca e sentita, con indiscussi esponenti del panorama culturale nazionale, che hanno arricchito l’offerta formativa e confermato la professionalità. Tale riconoscimento è teso a rimarcare il ruolo prezioso di questa figura culturale, vero fiore all’occhiello della comunità cittadina.

Di seguito l’Albo d’Oro del Premio Logge:

2003 Dott. Roberto Iovino – critico de “La Stampa”

2004 Dott. Domenico Montalto – critico dell’ “Avvenire”

2005 Dott. Andrea Piersanti – Presidente Istituto Luce -RAI

2006 S.E. Mons. Mauro Piacenza – Presidente Commissione Beni Culturali – Città del Vaticano

2007 Emmanuel Exitu – regista, sceneggiatore e autore televisivo

2008 Rossana Sisti – giornalista per bambini

2009 Milo Infante – giornalista RAI 2

2010 Francesco Moser – ciclista

2011 Claudia Koll – attrice

2012 Mariella Devia – soprano

2014 Alessandro Genovese – regista

2015 Fiorella Capriati – critica d’arte, Presidente Nazionale UCAI

2018 Maurizio Lastrico – attore, cabarettista

2022 Gianfranco Boggero – storico dell’arte, già Sovrintendente ai Beni Culturali di Genova

“I Concerti delle Logge” hanno riempito le nostre serate estive di emozioni e magia, e concludono con un tocco speciale, presentando tre straordinari artisti: Elena Bacchiarello al clarinetto, Davide Neri al sax alto e Nicolò De Maria al sax baritono.

La melodia del clarinetto e dei sax di questi talentuosi musicisti, avvolgeranno in un’atmosfera di grande bellezza e intensità regalando al pubblico presente un concerto unico. La loro abilità strumentale è senza pari, e le loro interpretazioni porteranno in viaggi sonori indimenticabili.

Elena Bacchiarello, con il suo clarinetto, ci stupirà con il suo tocco delicato e le sue sfumature espressive. Davide Neri al sax alto ci emozionerà con il suo suono caldo e coinvolgente, mentre Nicolò De Maria al sax baritono ci affascinerà con il suo timbro profondo e avvolgente.

Elena Bacchiarello, clarinettista, concertista e docente, ha all’attivo numerosi concerti nazionali ed internazionali, in ambito solistico, cameristico e orchestrale. Suona con differenti formazioni cameristiche in festival nazionali ed internazionali. Si è esibita in qualità di solista con l’esecuzione del concerto per clarinetto e orchestra K622 di W. A. Mozart con l’Orchestra Simon Boccanegra di Genova. Ha eseguito in prima assoluta di brani e opere teatrali contemporanee: “Oidè” per clarinetto e pianoforte e “Pentafora” per Quintetto di M. Lombardi, “Sette canti di luce e polvere” per ensemble e voci di A. Inglese, “La Notte di Natale” opera teatrale di A. Cara.

Ha collaborato e collabora con alcune realtà sinfoniche tra cui l’Orchestra del Carlo Felice di Genova, Orchestra del teatro dell’Opera di Roma, Orchestra Sinfonica di Savona, Filarmonica di Chiavari,

Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, Ensemble Nuove Musiche di Savona, l’Orchestra Internazionale di Roma, l’Europe Philharmonic Orchestra diretta dal M° Ezio Bosso e la Palestine Youth Orchestra, con la quale nel 2012 ha svolto una tournée in Italia e in Giordania. Conclude il suo primo ciclo di studi nel 2012 presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova con il massimo dei voti. Prosegue con il Diploma Accademico di II Livello, specializzandosi in Musica da Camera, sotto la guida dei M° Massimo Conte e Massimiliano Damerini, conseguito anch’esso nel 2014 con il massimo dei voti.

Ha svolto l’Erasmus presso il Koninklijk Conservatorium Brussel sotto la guida del M° Benjamin Diltjens. Partecipa inoltre a Masterclass tenuti dalle Prime parti delle principali orchestre internazionali: Fabrizio Meloni, Corrado Giuffredi, Valeria Serangeli, Paolo Beltramini, Pascal Moragues, Ricardo Morales, Giovanni Picciati, Riccardo Crocilla.

Vicina inoltre al mondo della musica jazz, prende parte a differenti formazioni suonando con jazzisti di fama internazionale tra cui Riccardo Zegna, Gabriele Mirabassi, Pietro Tonolo, Gabriele Evangelista.

Davide Nari ha all’attivo centinaia tra concerti solistici, cameristici e in produzioni orchestrali in Italia e all’estero (Europa, Stati Uniti, Asia), collaborazioni e produzioni discografiche (Warner Music Italy, Da Vinci Publishing, Ars Publica). Ottiene Primi Premi in concorsi nazionali ed internazionali.

Ha collaborato con l’Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova, con l’Orchestra “Haydn” di Bolzano e con l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari in produzioni musicali, musical e concerti sinfonici diretti dai M° W. Marshall, A. Chauhan, T. Brock, D. Smith, J. Lowe, B. Venezi e S. Lloyd.

E’ stato in tour negli USA con il Duo Brillance ed ha tenuto concerti e masterclass presso le Università di Minneapolis (della quale è stato anche docente sostituto), Bemidji, Augsburg (Minnesota) e presso la McNeese State University (Lake Charles, Louisiana).

Nel 2018 ha suonato e partecipato come unico docente europeo al “1st Saxophone Camp” tenutosi a Seoul, Corea del Sud. Diplomato in saxofono col massimo dei voti presso il Conservatorio di Genova “N. Paganini”, ottiene la Laurea di secondo Livello in saxofono col massimo dei voti presso lo stesso Conservatorio e la Laurea di II Livello in Musica da Camera presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza col massimo dei voti e Lode, consegue poi la prestigiosa laurea LTCL di Concertista presso il “Trinity College of London”; studia inoltre direzione d’orchestra.

Ha eseguito in prima esecuzione nazionale brani di compositori contemporanei, è dedicatario di diverse composizioni ed è attivo anche nella musica jazz, potendo vantare collaborazioni con artisti di caratura internazionale.

Si è esibito inoltre con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Ensemble Nuove Musiche, con artisti tra i quali Arno Bornkamp, Eric Marienthal, Riccardo Zegna, Preston Duncan, Nicolas Arsenijevic, Hiroshi Hara, Pietro Tonolo, Gabriele Mirabassi, Giuseppe Andaloro e Andrea Bacchetti. E’ attualmente docente di Saxofono presso il Liceo Musicale “G. Bruno” di Albenga (SV).

Nicolò De Maria ha ottenuto la laurea di I livello in saxofono presso il Conservatorio G. Nicolini di Piacenza sotto la guida del M° Mario Giovannelli, con votazione di 110 e lode. Ha collaborato con le seguenti Orchestre Sinfoniche: Orchestra dell’Arena di Verona, Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, ed è stato diretto da importanti maestri quali M° Marco Armiliato, Placido Domingo, Francesco Ivan Ciampa, Wayne Marshall, James Lowe, Johan De Meij.

Vincitore dell’audizione indetta dal Conservatorio di Piacenza, si è esibito in ualità di solista con l’orchestra del Conservatorio eseguendo il Concerto di P. M. Dubois presso la Sala dei Teatini (PC);

fa parte inoltre delle seguenti formazioni cameristiche: Duo Saxofono- Pianoforte, Quartetto di Saxofoni, Trio 2 Saxofoni-Pianoforte, Ensemble di saxofoni, Duo Saxofono-Arpa.

Ha collaborato con il Piacenza Jazz Fest, con l’orchestra di Fiati del Conservatorio di Milano e fa parte dell’orchestra del Conservatorio di Piacenza.

Ha inoltre ottenuto le seguenti borse di studio: Sergio Marchionne Student Achievement Awards, Iveco Group, Torino (TO), Rotary Club Piacenza Farnese, Piacenza (PC), Conservatorio G. Nicolini – Incarico per “Laboratorio di Avviamento alla Musica – insegnamento della materia Saxofono”, due borse di studio per produzioni artistiche interne ed esterne al Conservatorio, borsa di studio “Sandro Piva”.

E risultato vincitore di premi nazionali ed internazionali. Ha partecipato a masterclass di perfezionamento e specializzazione con illustri docenti tra cui Arno Bornkamp, Nicolas Arsenijevic, Vincent Dupuy, Eric Marienthal, Davide Nari, Preston Duncan, Elisa Marchetti, Quartetto di saxofoni Quatuor Laloy, Maja Lisac, Massimo Ferraguti, Matthias Anton, Johan De Meij, Hans de Jong.

Attualmente frequenta il II anno del diploma accademico di II livello in Saxofono presso il Conservatorio G. Nicolini di Piacenza.

Dice Giovanni Sardo, direttore artistico dell’evento: “Desideriamo ringraziare non solo gli artisti che ci hanno regalato queste serate indimenticabili, ma anche il meraviglioso pubblico, per averci accompagnato in questo viaggio musicale. Grazie di cuore per essere stati con noi in queste serate di musica e condivisione. Siamo certi che la quarta ed ultima serata de “I Concerti delle Logge” sarà una conclusione straordinaria di questa edizione, e porteremo con noi i ricordi di queste serate per molto tempo.”

L’appuntamento è per questa sera nella splendida cornice delle Logge di Santa Chiara a Porto Maurizio alle ore 22.00.

Un ringraziamento alla Regione Liguria e alla Città di Imperia per il contributo e per il patrocinio insieme alla Provincia di Imperia. L’appuntamento è per l’anno prossimo in questo suggestivo loggiato del ‘600, dove avrete l’opportunità di vivere momenti indimenticabili.

Si ringrazia Giovanni Sardo, direttore artistico di questo straordinario evento musicale e l’Associazione Pantà Musicà, che ha selezionato alcuni dei migliori talenti musicali che il mondo possa offrire.

Uno speciale ringraziamento ai Sostenitori de “I Concerti delle Logge”: Museo Diocesano Battistero (Diocesi di Abenga – Imperia), Formae Lucis, Confraternita di San Pietro, Fondazione Carige, COOP Imperia, Sailor’s & Gustò, Assicurazioni Generali (Via Berio, Imperia – Diano Marina, Via Colombo – Arma di Taggia, Via Flora), Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, Circolo Parasio Imperia, G.I.E.M. Ghirardelli, Vivaio C.O.A. LOGGE

IL PREMIO DELLE LOGGE 2023 ALLA PROFESSORESSA FRANCA NATTA

L’Associazione Pànta Musicà APS e l’U.C.A.I. sezione di Albenga-Imperiaconferiscono il Premio delle Logge 2023 a Franca Natta per la sua continua e ininterrotta attività di educazione e divulgazione culturale,che ha saputo rinnovarsi e persistere anche in questi difficili anni, continuando aoffrire a numerosissimi docenti un servizio prezioso e insostituibile.

Franca Natta viene premiata inoltre, attraverso i suoi ruoli di responsabile di”Proteo fare sapere” (associazione nazionale per la formazione professionale deidocenti), per aver saputo costruire importanti sodalizi collaborativi, di stimareciproca e sentita, con indiscussi esponenti del panorama culturale nazionale, chehanno arricchito l’offerta formativa e confermato la professionalità. Talericonoscimento è teso a rimarcare il ruolo prezioso di questa figura culturale, vero fiore all’occhiello della comunità cittadina.

Curriculum professionale Franca Natta