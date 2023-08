Andora: martedì 22 agosto la Compagnia Corale di Imperia in concerto alla Chiesa di Santa Matilde

La Compagnia corale di Imperia, martedì 22 agosto, nella splendida cornice della Chiesa Vergine dell’Accoglienza Santa Matilde ad Andora, alle ore 21:00, presenta un programma di musica vocale a cappella, che propone canti polifonici sacri, antichi e contemporanei, insieme a canti popolari liguri.

Un evento per celebrare le due anime del territorio: la fede e la tradizione

La scelta dei brani ( J. Desprez, P. de La Rue, L. Halmos, A. Scarsi, A. Makor) è volta a celebrare le due anime del nostro territorio: da una parte la fede, che ha costruito e animato Chiese e Santuari e dall’altra la tradizione che rievoca la Liguria di una volta nei sentimenti, nei pensieri, nelle immagini e nelle celebrazioni della città.

In particolare, la Compagnia corale di Imperia, diretta da Vittoria Bessone, dal 1989, si impegna a ricercare, a studiare e a diffondere la musica corale senza pregiudizi di genere, stile ed epoca, senza alienarsi dalle proprie radici culturali. A questo proposito in questo concerto verrà eseguita in prima assoluta “Ave Maria del Maro” di Agostino Scarsi, brano legato alle suggestioni spirituali offerte dell’alta Valle Impero.

Il tutto sarà impreziosito da una piacevole presentazione e guida all’ascolto. Dalla sua prima edizione la filosofia della rassegna Armonie in Santa Matilde è promuovere l’arte, in tutte le sue forme e condividerne le emozioni e le vibrazioni con il pubblico, ma non si può ignorare l’interconnessione tra arte e spiritualità.

Per la realizzazione di Armonie in Santa Matilde, l’Associazione Nardini, ha sempre organizzato gli eventi attraverso il supporto dei soci , del Parroco Don Emanuele Daniel, del Comune di Andora e dei sostenitori locali che si sono prodigati, con il proprio contributo, sia in lavoro che in tempo impiegato. Una serata all’insegna della musica, ma anche del raccoglimento in un luogo malioso come la Chiesa Vergine dell’Accoglienza – Santa Matilde.

“Compagnia corale di Imperia“

“Canti tra fede e tradizione”

Diretta da Vittoria Bessone

Martedì 22 agosto ore 21.00

Chiesa Vergine dell’Accoglienza – Santa Matilde – Andora (SV)

Musiche di J. Desprez, P. de La Rue, L. Halmos, A. Scarsi, A. Makor

(PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA DELL’AVE MARIA DEL MARO)

INGRESSO GRATUITO – OFFERTA LIBERA

Il prossimo appuntamento con la rassegna Armonie in Santa Matilde è per sabato 9 settembre ore 21.00, con l’ensemble d’ottoni I tiroler musikanten Antonello (Nello) Ravera – Sassofono soprano, Roberto De Velo e Nicolò Benso – Trombone, Nino Calcagno – Basso tuba Sul sagrato della Chiesa Vergine dell’Accoglienza – Santa Matilde, per una serata in stile tipicamente bavarese e tirolese.