Addio a Flavio Parrini: ex Sindaco di Ospedaletti ed ex consigliere provinciale, scomparso a 83 anni / Il ricordo

Il ponente piange Flavio Parrini, ex Sindaco di Ospedaletti ed ex consigliere Provinciale, morto all’età di 83 anni all’Ospedale di Sanremo.

Addio a Flavio Parrini: ex Sindaco di Ospedaletti ed ex consigliere provinciale

Parrini, storico dipendente comunale a Ospedaletti, è sceso in politica negli anni 90, ottenendo la sua prima vittoria come sindaco nel 1995, seguita da un successivo rinnovo del mandato nel 1999. Tuttavia, nel novembre del 2003, ha dovuto presentare le dimissioni, per via del suo coinvolgimento in un’indagine riguardo a presunti casi di tangenti, professandosi sempre innocente rispetto a tali accuse. Il processo si è poi concluso con l’avvenuta prescrizione dei reati.

Nel corso dei suoi due mandati venne approvato il progetto del porto turistico “Baia Verde”, che però non vide mai la luce.

Numerosissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia di amici e colleghi del percorso politico.

Il messaggio di condoglianze dell’Amministrazione Comunale di Ospedaletti: “Appresa la notizia della scomparsa del caro Flavio Parrini, già Sindaco di Ospedaletti, il Sindaco Daniele Cimiotti e l’ Amministrazione Comunale esprimono il proprio sincero cordoglio e si stringono intorno alla figlia Rossella, ai parenti e agli amici tutti. Sentite condoglianze a nome di tutta la comunità di Ospedaletti”.

Il ricordo di Filippo M. Bistolfi, Vice Coordinatore Regionale presso Forza Italia Liguria: “Oggi se ne va per me un Grande Amico. Flavio Parrini era per me un grande esempio di umanità, savoir faire, gentilezza, educazione e soprattutto vitalità. Voglio ricordarti così, in grande forma, mentre mi dispensavi uno dei tuoi preziosi consigli. Ciao Flavio”.

Parrini lascia la figlia Rossella, il genero Mauro e l’amato nipotino Brando.