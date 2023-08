Imperia: Teatro Cavour, tempi infiniti. Interviene il Sindaco Scajola. “Difficoltà e contenziosi. Se non avessimo migliorato i progetti ci avrebbero fatto chiudere di nuovo”

Inevitabilmente, i tempi infiniti per i lavori del Teatro Cavour sono state fra gli argomenti affrontati nel corso della conferenza stampa per il report dei primi cento giorni di Amministrazione, tenuta dal Sindaco di Imperia Claudio Scajola.

Il primo cittadino ha ricostruito il lungo iter delle opere ancora in fase di realizzazione

Il primo cittadino ha ricostruito il lungo iter delle opere ancora in fase di realizzazione, che hanno finora impedito la riapertura dell’unico teatro imperiese.

Spiega Claudio Scajola: “Quella del Cavour è una storia incredibile. Chiuso nel 2015, c’era un progetto da 400 mila euro con cui non si fa niente. All’epoca decisi di non cambiare i progettisti, che erano cinque. Ci siamo trovati a fare i conti con varianti su varianti, perché quando chiudi una struttura ogni giorno si trova una cosa nuova da mettere in ordine.

Una situazione che ci ha creato molte difficoltà e che mi ha portato a chiudere il rapporto con i progettisti, passando a un unico professionista, il cui primo compito è stato quello di fare ordine su ciò che era stato deliberato, fatto a norma o non a norma, fatto bene o fatto male. Ci sono voluti sette mesi.

Si sono aperti confronti e contenziosi con le ditte appaltatrici dei lavori, alcuni dei quali sono stati rifatti. Poi la crisi Covid.

Tutto questo ha portato a un contenzioso che non finiva più. L’ultimo stanziamento è stato di 150 mila euro circa. Abbiamo pensato ‘Diamoci anche al bello, rendiamolo funzionale’. Abbiamo migliorato gli infissi, il ridotto, riverniciato la hall, confrontandoci sempre con la Sovrintendenza.

Finita tutta questa vicenda avremo un teatro nuovo, che rispetterà le norme di sicurezza, con un arredo funzione e che avrà anche il cinema. Abbiamo modificato la regia e abbiamo acquistato uno schermo cinematografico che non so se in Liguria ce ne siano altri.

Quando si fanno le cose, questa Amministrazione le fa bene, belle, efficienti. Con 400 mila euro avremmo aperto il Cavour e il giorno dopo ci avrebbero fatto richiudere”.