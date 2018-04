IMPERIA. LA MUSICA LIVE DEL BAR 11. VENERDÌ 6 IL BLUES DEI “BMJ TRIO”, SABATO 7 I SUCCESSI POP-ROCK DEL LUCA & GIO ELETTRO ACOUSTIC DUO/ IL PROGRAMMA

Per info e prenotazioni tavoli:Bar Bon Caffè Al N.11, Piazza De Amicis 11, Imperia tel. 0183 290721

di Redazione

Nulla, neppure una condanna, è in grado fermare la musica del Bar 11. La Mara Maionchi imperiese, Monica Tondelli, continua nella sua battaglia in favore della musica live e del divertimento. Questo week-end il Bar 11 di Piazza De Amicis a Oneglia propone due band di livello.

Venerdì 6 aprile, a partire dalle 22, sarà la volta dei “”Big Man James Trio”, un progetto di Giacomo Cassoni. un musicista di estrazione blues. Big Man James Trio ha all’attivo un inedito, My cloud, presente nel suo ultimo album nel quale propone versioni personali di classici intramontabili del blues. Ha calcato molti palchi importanti in più di 30 date in Italia come il South Italy Blues Connection, Malcesine Blues Festival, Festival Blues di Finale Ligure, Blues Made in Italy.

“Giacomo Cassoni (Big Man James) è un musicista di estrazione blues. Inizia a suonare la chitarra a 12 anni. La sua formazione avviene con artisti del calibro di Francesco Pìu, Riccardo Ferranti, Luca Colombo. Impara a cantare ascoltando i suoi artisti preferiti: BB-King, Eric Clapton, Jimmy Hendrix. Big Man James Trio ha già calcato palchi importanti come il South Italy Blues Connection, Malcesine Blues Festival, Festival Blues di Finale Ligure, Blues Made in Italy e ben più di 30 date tra Lombardia, Toscana, Liguria Veneto ed Emilia Romagna. Nell’ottobre 2017, il Big Man James Trio ha aperto il concerto del bluesman americano Carvin Jones allo Spazio Musica di Pavia. Con la formazione attuale, Big Man James sta scrivendo un nuovo album di inediti”.

Sabato 7 aprile, a partire dalle 21.30, suonerà il duo Luca & Gio.

Luca & Gio Elettro Acoustic Duo nasce dall’amicizia tra Luca Martina e Giovanni Garibaldi, rispettivamente chitarrista e voce nei Victory Bon Jovi Tribute Band. La serata prevede un viaggio tra i grandi classici pop rock internazionale dagli anni 60 ad oggi.

Per info e prenotazioni tavoli: Bar Bon Caffè Al N.11, Piazza De Amicis 11, Imperia tel. 0183 290721