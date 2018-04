IMPERIA: INVASIONE DI SMART IN BANCHINA MEDAGLIE D’ORO PER IL PRIMO RADUNO NAZIONALE/FOTO E VIDEO

L’organizzazione è a cura dello Smart Club Italia, in collaborazione con lo

Una vera e propria invasione di Smart, circa 50, a Imperia in occasione dello “Smart Day” primo raduno nazionale nel capoluogo ponentino. L’organizzazione è a cura dello Smart Club Italia, in collaborazione con lo Yacht Club Imperia. Le auto saranno esposte, sino alle ore 17, lungo la banchina Medaglie D’oro, dopo che questa mattina hanno sfilato in carovana per le vie principali della città, in un eccezionale e coloratissimo serpentone che ha toccato i punti di interesse della nostra cittadina.