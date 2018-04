FRANA MONTEGRAZIE: VIA DON ORENGO RIAPERTA AL TRAFFICO, ECCO L’ORDINANZA IN CASO DI ALLERTA METEO

Nei giorni scorsi è stata riaperta via Don Orengo, in località Montegrazie, chiusa a seguito della frana causata dall’b del 2014. Contestualmente, il Comune ha emanato un’ordinanza che modifica la viabilità in caso di comunicazione di allerta meteo rossa o arancione da parte della Protezione Civile.

Ecco l’ordinanza in caso di allerta Meteo per via Don Orengo

VIA DON ORENGO (Montegrazie)

1) a partire dal civico n° 14, per metri cento in direzione monti, in caso di emissione di Allerta Rossa o Arancione da parte del Settore Protezione Civile e Emergenza della Liguria divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni.

2) a partire dal civico n° 14, per metri cento in direzione monti, in caso di comunicazione, da parte del responsabile del controllo strumentale relativo al superamento della soglia della falda, divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni.

3) al termine dello stato di Allerta Rossa o Arancione emesso dal Settore Protezione Civile e Emergenza della Liguria sarà ripristinato il normale transito veicolare e pedonale.

4) non appena l’incaricato dei controlli di cui al punto 2) darà comunicazione del rientro nei limiti di soglia della falda sarà ripristinata la normale circolazione veicolare e pedonale.