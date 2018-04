AUTOBUS DI STUDENTI IN FIAMME: PAURA SULL’AUTOSTRADA A10 GENOVA-VENTIMIGLIA, TRAFFICO IN TILT/FOTO E VIDEO

Attimi di paura, questa mattina, poco prima delle 9, sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia,

per via di un autobus in fiamme all’interno di una galleria, tra Savona e Spotorno

di Redazione

Attimi di paura, questa mattina, poco prima delle 9, sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, per via di un autobus in fiamme all’interno di una galleria, tra Savona e Spotorno, in direzione Ventimiglia. A bordo del mezzo 30 studenti marchigiani, per fortuna tutti rimasti illesi. Leggermente intossicati, invece, i due autisti.

Le operazioni di soccorso

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, oltre a due ambulanze della Croce Rossa, di Vado e Savona. I 30 studenti sono stati tutti tratti in salvo, illesi, mentre i due autisti sono rimasti lievemente intossicati e trasportati all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice verde.

Gli studenti durante l’emergenza sono stati assistiti dal personale della Protezione Civile. Bagagli ed effetti personali sono andati distrutti nell’incendio.

Gli studenti frequentano l’Ipsia a Senigallia, nelle Marche

Gli studenti erano in gita dallo scorso 18 aprile. Partiti da Senigallia, nella Marche, dopo aver sostato a Pisa e Genova, nella giornata odierna avrebbero dovuto raggiungere Nizza per l’ultima tappa del loro viaggio prima del ritorno a casa.

Ovviamente, visto che nel rogo sono andati distrutti bagagli e effetti personali, l’ultima tappa è stata annullata e già nel pomeriggio gli studenti sono ripartiti alla volta della Marche.

Le ripercussioni sul traffico

Il traffico ha subito forti rallentamenti per tutto il giorno per permettere le operazioni di soccorso degli studenti e di messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente. L’autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per molte ore.

In direzione Ventimiglia il tratto tra Savona e Spotorno ha riaperto, con scambio di carreggiata, poco dopo le ore 13.

In direzione Genova, invece, la riapertura è avvenuta poco prima delle 11.