SAN BARTOLOMEO AL MARE: GRANDE SUCCESSO PER L’ELECTRO MOTOR SHOW, CON IL PILOTA E TEST DRIVER ALESSIO RACCA

Drive test presi d’assalto sin dal mattino, favoriti anche dalle eccezionali condizioni meteo

di Redazione

Grande successo domenica a San Bartolomeo al Mare per l’ Electro Motor Show, evento proposto e promosso dal pilota e test driver Alessio Racca, in collaborazione con il Centro Sociale Incontro.

Le auto elettriche, di diverse marche sono state testate da numerosissimi curiosi, che sin dal mattino hanno affollato Piazza Torre Santa Maria e il lungomare, favoriti anche dalle eccezionali condizioni meteo.

Notevole interesse per tutte le auto esposte, oltre che per il prototipo di scooter elettrico presentato in anteprima da Ecomission di Genova. Un prodotto Made in Liguria che sarà in vendita a partire dall’estate.

Electro Motor Show: le immagini del raduno di San Bartolomeo al Mare