CAMBIELLI EDILFRIULI APRE LA NUOVA FILIALE AD ARMA DI TAGGIA. IL 3-4 OTTOBRE FESTEGGIA CON UN EXPO DELLE MIGLIORI MARCHE DEL SETTORE/ L’INTERVISTA

Filiale di Arma Di Taggia – Via Regione Prati e Pescine 101 – Arma di Taggia (IM) – Tel. 0184 42213

di Redazione

Apre il prossimo 3 ottobre ad Arma di Taggia su una superficie di 2500 mq la nuova filiale del Gruppo Cambielli Edilfriuli Spa, leader italiano nella distribuzione di materiali e servizi per il mercato idrotermosanitario clima ed Utensileria. Nei giorni 3-4 ottobre sarà allestito un vero e proprio EXPO delle migliori aziende del settore. Ma conosciamo meglio l’azienda…



Chi è e quando nasce il Gruppo Cambielli Edilfriuli Spa?

“Il Gruppo Cambielli Edilfriuli è il leader assoluto in Italia nella distribuzione di materiali e servizi per il mercato idrotermosanitario clima ed Utensileria con oltre 200 punti vendita e più di 90 showroom arredo bagno in Italia.

Fondata a Milano il 29 dicembre 1919, la Cambielli risulta ad oggi tra le più antiche società in attività. Il periodo della ricostruzione del secondo dopoguerra e la forte rivendita di materiali per bagno e cucina segna la nascita dell’altra società del Gruppo: il 31 marzo 1949 si affaccia sul mercato la Edil Friuli (Udine), specializzata in materiali per l’edilizia.

La collaborazione delle due società si sviluppa arrivando nel 2005 all’integrazione commerciale delle due società e nel 2011 alla fusione societaria vera e propria. Fanno parte del Gruppo anche due importanti realtà del settore: Epica Srl, operante in Abruzzo e Molise, e Articoli Termoidraulici Srl, attiva nel Lazio.

Nasce così Cambielli Edilfriuli: quasi 100 anni di storia ed esperienza con la capacità di evolvere costantemente e guardare sempre al futuro.

Quali sono i punti di forza del Gruppo?

Il rapporto e il servizio al cliente professionale (idraulici ed Imprese) garantito attraverso un sistema di logistica centralizzata con 4 magazzini dislocati in punti strategici per garantire la consegna della merce in 24 ore in ciascun punto vendita del Gruppo; una gamma di oltre 800.000 articoli delle migliori marche, nonché la passione e la competenza di oltre 2.400 dipendenti e collaboratori.

Inoltre, attraverso la propria scuola di formazione (Formatica Srl), il Gruppo offre la possibilità di aggiornamento normativo ai clienti, seminari specifici e corsi manageriali.

Chi sono i vostri principali clienti?

“La nostra clientela è composta prevalentemente (75% circa) da professionisti del settore (idraulici, installatori, piccole, medie e grandi imprese) che nelle nostre filiali trovano una ampia offerta di prodotti e la consulenza dei nostri tecnici.

Ma anche ai clienti privati proponiamo una vasta proposta di soluzioni nei nostri showroom arredo bagno e il supporto dei nostri esperti che, oltre agli aspetti tecnici, sono in grado di offrire una consulenza anche sulle ultime tendenze di design”.

In Liguria dove siete presenti?

“In Liguria abbiamo 8 filiali (Genova 2, Chiavari, Sarzana, La Spezia e Savona di prossima apertura) e in 7 di queste è presente una sala mostra arredo bagno. Nel ponente siamo presenti a Imperia in Via Argine Destro su una superf.di oltre 2000 mq, a Ventimiglia Bevera in Via Maneira su una superf.di oltre 2100 mq e ad Arma di Taggia su una superf.di 2500 mq, filiale che abbiamo rinnovato e trasferito in Regione Prati e Pescine in uno spazio più ampio e raggiungibile aggiungendo una Show room estetica di 400mq di prossima apertura.

Ma gli investimenti nella regione non sono conclusi e in futuro prevediamo nuove aperture per poter offrire a tutta la regione un servizio comodo e di alta qualità”.

Il 3 o il 4 Ottobre ci sarà un evento proprio nella filiale di Arma di Taggia, in che cosa consiste?

“Per inaugurare la nuova location abbiamo pensato di organizzare un importante evento che si svilupperà su due giornate e sarà dedicato ai professionisti del settore.

Una agenda ricca di eventi a partire da una EXPO di 50 MARCHI TOP DEL SETTORE per fornire le ultime novità in termini di prodotto e un SEMINARIO TECNICO su impianti e relative normative per supportare i nostri clienti nell’affrontare le problematiche quotidiane”.

Il tutto sarà condito da musica, momenti conviviali brunch e apericena!

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente in filiale:

Filiale di Arma Di Taggia – Via Regione Prati e Pescine 101 – Arma di Taggia (IM) – Tel. 0184 42213

Orario di apertura: Lun-Ven 8:00-12:00 / 13:00-18:00 _ Sab 8:00-12:00

oppure visitare il sito www.cambielliedilfriuli.it alla pagina del punto vendita di Arma di Taggia.

Ovviamente sono invitati tutti i professionisti di settore ma anche tutti quelli che vogliono saperne di più del mondo idrotermosanitario, Clima, Rinnovabili ed Utensileria!

La nuova filiale di Arma di Taggia in Reg.Prati e Pescine 101 attende gli imprenditori ed operatori della provincia per l’inaugurazione del 3 e 4 Ottobre

A breve inaugurazione della nuova Show Room di Bagni, Piastrelle, Wellness. Professionalità Convenienza e cortesia.

Il banco della Termoidraulica al tuo sevizio, per risolvere ogni problema termotecnico, con i consigli dei ns. progettisti e dei ns. esperti nei vari settori. Ampia scelta di Utensileria Professionale pronta nei punti vendita Cambielli Edilfriuli.

Imperia la filiale STORICA, primo punto Cambielli EdilFriuli nel Ponente Ligure aperto nel 2000 ancora con nome originario “TECA” azienda che già operava dal 1986 su territorio con specializzazione Climatizzazione, Riscaldamento ed Energie Rinnovabili.

Con i suoi 2500 mq è il riferimento per gli installatori termoidraulici e le imprese edili nell’Imperiese. L’Ampia show room seguita da Sara e Vincenzo è aperta da Lunedì al Sabato.

Il banco di Imperia con l’esposizione tecnica sempre aggiornata con le ultime novità e promozioni

L’ultima nata nel Dicembre 2016 a Ventimiglia in frazione Bevera, comodissima all’uscita autostradale per Limone Piemonte, ampio parcheggio e apertura da Lunedì a sabato.

Banco vendita ampio e con assortimenti ideali sia per i nostri clienti Italiani che Francesi.

La Show room di ventimiglia coniuga i gusti italiani e le tendenze francesi, per i clienti dell’estremo Ponente del Principato di Monaco e della Costa Azzurra.