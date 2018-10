PESCA SPORTIVA: L’IMPERIESE CHIARA FALCHI AI NASTRI DI PARTENZA DEL CAMPIONATO DEL MONDO DI SURF CASTING

Inizia l’avventura per l’imperiese Falchi Chiara, fresca campionessa italiana di surf casting (pesca sportiva ) in terra gallese

Inizia l’avventura per l‘imperiese Falchi Chiara, fresca campionessa italiana di surf casting (pesca sportiva ) in terra gallese.

I campionati del mondo si terranno dalla settimana prossima proprio in terra inglese. Il raduno della nazionale è previsto per domani 16 ottobre a Fiumicino. La nazionale italiana sarà al gran completo, è prevista infatti la partecipazione anche dell’ équipe maschile.

I complimenti a Chiara del Presidente Malago’ l’ accompagneranno il questa nuova avventura in cui si tenterà di superare il settimo posto dello scorso anno in Sudafrica. Sono previste temperature intorno ai quattro gradi (favorevoli alle caratteristiche di Chiara) che metteranno a dura prova i concorrenti nelle cinque ore di gara previste ogni giorno per i quattro giorni totali di gara. Da dopodomani si inizierà a testare il campo di gara e come nella migliore tradizione non si deve augurare nulla (scaramanzia) incrociare le dita però si può.