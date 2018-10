PREVISIONI METEO IMPERIA 29 OTTOBRE: LA RUBRICA “THE METEO MENIAK”

“The Meteo Meniak” nasce dalla collaborazione fra ImperiaPost e Giovanni Nebbia, anche conosciuto come “Meniak”, fonico di professione, con una grande passione per la meteorologia

di Redazione

“The Meteo Meniak” nasce dalla collaborazione fra ImperiaPost e Giovanni Nebbia, anche conosciuto come “Meniak”, fonico di professione, con una grande passione per la meteorologia. Tutti gli aggiornamenti, successivi al primo bollettino meteo, sono disponibili sulla Pagina : The Meteo Meniak.

Meteo-post del 29.10.2018

Il vento da nord scolpisce le nuvole dai bassi strati rompendole e lima o annulla -per ora- le precipitazioni sul ponente, il mare risulta ancora relativamente basso.

Nel frattempo, il minimo sta risalendo da sud, e una linea di convergenza molto lunga, si estende ora dalla Corsica alla Liguria di levante-Toscana, con un forte temporale auto rigenerante su di essa.

Ci possiamo aspettare che i venti meridionali sfondino a tutte le quote, portando precipitazioni, dalle ore più centrali della giornata, quindi il focus del maltempo sarà concentrato in una finestra che potrebbe andare dalle 12:00 alle 22:00.

La dinamica descritta dalle previsioni Arpal di ieri pomeriggio non era corretta, quindi l’allerta verrà giocoforza prolungata fino alle 24:00 di oggi, almeno credo.

Sarà il libeccio il protagonista della serata, quindi il moto ondoso seguirà il suo trasporto; ne conseguirà una mareggiata più intensa sulle coste levantine, ma anche noi avremo la nostra dose.

Non resta che seguire l’evoluzione delle prossime ore, ci aggiorniamo più tardi.

Semaforo stese: rosso!