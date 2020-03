Coronavirus: In Liguria 132 casi positivi. Oltre 900 persone in sorveglianza attiva. “Si entra nella fase 2”

“Crescono i pazienti positivi al Coronavirus. Sono 132, 31 in più rispetto a ieri”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del tradizionale punto stampa.

Coronavirus: oltre 900 persone in sorveglianza attiva

“Come previsto la curva del virus sta crescendo – ha dichiarato Toti – Sono 87 i pazienti curati presso i nostri ospedali della Liguria, da Ventimiglia a Sarzana. Sono 29 i pazienti in terapia intensiva, 12 più di ieri. I deceduti restano 9.

La situazione è abbastanza convulsa. Il tasso di crescita della malattia e il tasso di crescita dei ricoverati in terapia intensiva sono i dati che ci interessano di più. Le persone in sorveglianza attiva sono oltre 900 e crescono via via che crescono i pazienti. Il lavoro sulla catene epidemiologiche continua a funzionare.

Quello che abbiamo preventivato sul piano medico sta accadendo. Stiamo entrando nella fase 2 del nostro piano, che libererà 72 posti di terapia intensiva in Liguria. L’obiettivo è arrivare a 100 posti di terapia intensitiva e 400 per le cure di media intensità.

Lavoriamo anche all’allestimento di strutture per le dimissioni protette e per le quarantene non consentite a domicilio. Anche su questo aspetto ci stiamo muovendo su più livelli.

L’ordinanza del Governo vale per il territorio nazionale. Ci si può spostare solo per necessità. Gli spostamenti saranno concessi per andare a lavorare, perché abbiamo ritenuto di mantenere accesa la macchina del Paese che ci dà da mangiare.

E’ ovvio che la collaborazione dei cittadini è indispensabile. Chiunque può pensare di imbrogliare questa imposizione, ma lo fa a suo discapito e a discapito dei suoi familiari. Bisogna andare nei negozi di alimentari se c’è la necessità.

Ieri ho visto code di notte davanti ai supermercati, come se non ci fosse un domani, un domani ci sarà, non stiamo rischiando carestie e guerre. Stiamo cercando di evitare il contagio di un virus che nella maggior parte dei casi, come abbiamo già spiegato, non è mortale. Ma che messo su grandi numeri, e su fasce più fragili, crea il rischio di non poter dare le cure necessarie a tutti.

Chi si trova nelle seconde case dovrebbe tornare nelle proprie abitazioni, così prevede il decreto del Governo”.

Coronavirus: In Liguria crescono ancora i contagi – I dati

Positivi – 132 totali (+ 31 rispetto a ieri)

Di questi, 87 sono ospedalizzati suddivisi tra:

Asl 1 – 13 (2 in terapia intensiva)

Asl 2 – 24 (4 in terapia intensiva)

San Martino – 21 (8 in terapia intensiva)

Evangelico – 7 (5 in terapia intensiva)

Galliera – 8 (3 in terapia intensiva)

Asl 4 – 1 (1 terapia intensiva)

Asl 5 – 13 (6 terapia intensiva)

A domicilio: 45

Sorveglianza attiva: totale 904 persone in Liguria (+ 287 rispetto a ieri).

Asl 1 – 202

Asl 2 – 262

Asl 3 – 172

Asl 4 – 53

Asl 5 – 215