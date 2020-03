Coronavirus, Liguria: l’amarezza del Virologo Bassetti. “Troppi i pazienti che hanno violato regole. Chi a cena con amici, chi un cicchetto la sera”

“Ci sono ancora troppe persone in giro. Le ultime ricoverate all’Ospedale San Martino non avevano seguito le procedure di sicurezza. I pazienti con cui ho parlato mi hanno detto ‘ho fatto una cena con altre persone‘ o ‘sono uscito dopo cena per un cicchetto’. Questi atteggiamenti non vanno bene”.

Lo ha dichiarato nella tarda serata di oggi, venerdì 20 marzo, il virologo Matteo Bassetti, nel corso del tradizionale punto stampa.

“Bisogna stare a casa – ha aggiunto Bassetti – Se no metteremo in difficoltà il personale sanitario. Bisogna remare tutti dalla stessa parte”.

Giovanni Toti

“Il numero dei malati sta crescendo, ma crescono anche i guariti. Il picco della malattia sta raggiungendo il suo culmine e il flusso dei malati comporta, purtroppo, dolorose perdite. La Regione Liguria è la quinta in italia per l’incidenza del virus rispetto alla popolazione.

Poco fa ho firmato un’ordinanza che prevede ulteriori restrizioni per il nostro territorio. Nel weekend, soprattutto, e poi per i giorni a venire, saranno vietate al pubblico passaggio le zone con il maggior rischio di assembramento. Saranno i sindaci a scegliere quali. Lo scorso fine settimana abbiamo avuto assembramenti per via di persone uscite a passeggiare. Il rischio è troppo elevato. Abbiamo troppi contagi per poterci concedere queste libertà.

Ogni Comune individuerà le aree. I parchi, le spiagge, le passeggiate sul lungomare.

Per ragioni di cronaca vi dico che si è discusso con altri presidenti di Regione in merito alla possibilità di chiudere supermercati e negozi di alimentari la domenica. Sarebbe certamente un importante sostegno per i lavoratori di questi settori, ma per quel che ci riguarda, cambiare gli orari porterebbe a una corsa all’acquisto di generi alimentari. Molte persone che lavorano, il sabato sera si affollerebbero fuori dai supermercati e in questo momento la distanza tra le persone è una assoluta priorità.

Chiedo uno sforzo, soprattutto alle catene di supermercati, per un aumento del personale che permetta aperture più estese in modo tale che si possa diluire il flusso di persone. Non è una questione di quante persone frequentano i supermercati. Più l’orario è esteso più persone vengono spalmate nell’arco di una giornata.

Ci auguriamo in questo weekend di non vedere le scene degli scorsi fine settimana, che stiamo pagando a caro prezzo.

Credo che il Governo interverrà sulle medesime materie della Regione Liguria con un decreto del Presidente del Consiglio. In tal caso verrà superata la nostra ordinanza regionale.

Abbiamo ore complesse davanti a noi. Stiamo cercando di recuperare posti letto ovunque. La nave ospedale è un utile esempio delle strutture utilizzabili per garantire il numero massimo di posti letto.

Nelle prossime ore sono in arrivo alcune navi da crociera nei nostri porti. Abbiamo chiesto al Governo di poter gestire questi arrivi senza pesare sulla nostra sanità. Abbiamo chiesto che altre regioni, con meno carico di pazienti, ci vengano in soccorso”.

Sonia Viale

“Oggi è stata una giornata complessa, difficile, con numeri importanti. Oggi sul profilo social dell’Ospedale San Martino è comparsa la foto di una donna estubata che è un monito per tutti. Bisogna essere forti nel comunicare.

Non ci possono essere mezze misure. Bisogna rimanere in casa. Stiamo entrando nella fase di massimo picco. Siamo pronti, ce la faremo”.

Giacomo Giampedrone

“Domani inizieremo la distribuzione di 20 mila mascherine nei comuni capoluogo. Serviranno per volontari Protezione Civile, Sindaci e dipendenti pubblici che svolgono impieghi di pubblica utilità.

La Costa Luminosa ha da poco preso il largo da Marsiglia. A bordo oltre 600 passeggeri. Ha avuto vicissitudini piuttosto turbolente. Ci sono stati casi di Coronavirus qualche settimana fa. Ci sono persone con sintomi, a bordo.

Il 50% delle persone è sbarcato. La Costa Luminosa arriverà domani mattina, intorno alle 8.15, a Savona. E’ in programma una riunione con il Prefetto. Decideremo come muoverci con Costa Crociere. Non è un’emergenza, però ci sono da rimpatriare 800-900 persone, equipaggio compreso, di 32 nazionalità diverse.

Savona, lo abbiamo detto chiaramente, non può essere, pur ben consapevoli del principio solidaristico, un porto adatto per la quarantena, che sia in mare o a terra. Perché un’eventuale quarantena andrebbe a incidere sul sistema sanitario regionale”.

Matteo Bassetti

“E’ stata una settimana difficile per il personale sanitario. Ringrazio tutti per l’abnegazione. La mortalità in Liguria è bassa, influenzata da due dati. L’età avanzata dei pazienti e il fatto che l’epidemia sia arrivata dalla Lombardia. Abbiamo, nella nostra regione, la miglior percentuale di guariti rispetto a tutto il Nord Italia”.

Per quanto riguarda il San Martino di Genova, l’età media dei decessi è 84 anni, con una forbice che va da 66 a 92 anni.

Sono aumentati il numero dei dimessi, due dei quali veri, nel senso che hanno un doppio tampone negativo”.