Coronavirus, Liguria: contagi, spiragli di luce. Parla Toti. “Misure danno i primi frutti, teniamo duro”

“I numeri ci dicono che i contagiati sono lievemente meno rispetto a quelli di ieri. Ci dicono che se non avessimo adottato misure drastiche il nostro sistema sanitario sarebbe andato in crash. Ci dicono le le misure stanno iniziando a dare i loro frutti. Per questo vi chiedo di mantenere rigore, attenzione, determinazione, per tenere le distanze dalle altre persone. L’epidemia cresce, ma meno rispetto ieri. Però non siamo ancora al picco, per cui dobbiamo tenere duro ancora per un pò”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del consueto punto stampa.

Coronavirus, Liguria: il punto stampa di Toti. “Il sistema sanitario sta reggendo”

“Il numero delle nostre sale di rianimazione è costantemente in crescita e riesce a stare dietro all’aumento dei pazienti. Il numero dei casi curati a domicilio cresce meno rispetto a ieri. Il sistema sanitario sta reggendo – ha aggiunto Toti – Stiamo ampliando e amplieremo ancora le cure mediche per la media intensità e per la terapia intensiva. Sfioriamo il doppio dei posti letto che c’erano prima dell’inizio di questa crisi.

Per quanto concerne i dispositivi individuali di protezione, oggi abbiamo avuto la consegna, dalle Dogane di Genova, di un carico sequestrato che ci sta consentendo di rifornire le nostre strutture sanitarie dei dispositivi Fp2.

Domani dovrebbero arrivare 250 mila mascherine fp2 e il primo milione di chirurgiche. In totale si arriverà a 750 mila fp2 e 4 milioni di chirurghiche. Saremo in grado di garantire protezione all’intero sistema sanitario e alle residenze per anziani. Con la Protezione Civile ci stiamo anche confrontando con i Sindaci. Dai prossimi giorni saremo in grado di garantire la sicurezza non solo dei Sindaci e dei lavoratori pubblici, ma anche del mondo produttivo.

Come avrete letto e sentito, oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato un nuovo decreto. Non ci sono grandi cambiamenti per quanto riguarda il contenuto, ma solo sono state previste diverse sanzioni per chi viola il decreto, ossia delle multe assai salate.

Il decreto riordina e prevede gli stessi obblighi per il cittadino, le stesse chiusure, inoltre, prevede che queste misure possano essere prorogate fino al 31 luglio, ma non è detto che dureranno fino al 31 luglio. Infine, se vi saranno ordinanze autonome di Comuni e Regioni, entro una settimana dovranno concordarle col Governo“.

Assessore Giacomo Giampedrone

L’assessore Giacomo Giampedrone ha invece tracciato un quadro della situazione per quel che concerne la Costa Luminosa, nave ferma in porto a Savona e alla prese con svariati casi positivi a bordo.

“Oggi è stato fatto un grande lavoro – ha dichiarato Giampedrone – in questo momento sulla nave si trovano soloi membri dell’equipaggio. Abbiamo ancora 4 persone sintomatiche, ma passeggeri e membri dell’equipaggio positivi sono stati accompagnati o a casa o in strutture dedicate.

Registriamo un nuovo ricovero, il nono– ha aggiunto l’assessore – si tratta di un cittadino filippino del 1984, uno dei 4 membri dell’equipaggio che stavano per lasciare la nave. Stasera rimangono sulla nave solo i membri dell’equipaggio, sono circa 500, tra cui gli 80-100 che dovranno rimanere a bordo per il mantenimento della sua funzionalità”.