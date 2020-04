Coronavirus: parla il virologo Bassetti. “Liguria esclusa da uso Remdesivir, sono molto amareggiato”

“I ricoveri hanno perso di intensità come numeri, ma soprattutto come forza. Abbiamo ricoveri con quadri molto meno aggressivi. Provo però grande disappunto perché la Liguria ha perso la possibilità di utilizzare il farmaco Remdesivir”. Lo ha dichiarato il virologo dell’Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti nel consueto punto stampa sull’emergenza Coronavirus.

Il Remdesivir è un farmaco antivirale che, ad oggi, ha dato buoni risultati nel contrasto al Coronavirus in tutta Italia, Liguria compresa.

Coronavirus, Liguria: “Terapie intensive sotto le 100 unità, dato straordinario”

Giovanni Toti

“I test molecolari sono 34.186, 1179 più di ieri. I positivi sono 11 in più. Il dato più importante è quello delle terapie intensive, scese sotto le 100 unità. E’ un dato straordinario. La terapia intensiva è il simbolo della cura per questa ondata di Covid. Siamo poco sotto la metà del potenziale della regione Liguria per quel che concerne le terapie intensive.

I guariti con doppio test hanno superato le mille unità. Anche questo è un dato molto importante.

Sono dati in chiaroscuro, perché purtroppo il numero dei morti resta alto, 33 oggi.

Oggi si è tenuto il consiglio regionale. Il provvedimento più importante è il rinvio del pagamento del bollo auto a fine luglio. Abbiamo stanziato i fondi per l’agricoltura, abbiamo modificato le regole per il fondo strategico regionale per rendere più flessibile la possibilità di investimento e rimodulare le spese sull’area Covid”.

Sonia Viale (Assessore Sanità)

“Il nostro faro sono i ricoveri ospedalieri, i posti letto di alta e media intensità. Le nostre residenze sanitarie sono al centro della nostra attenzione. Nelle residenze si continua a dare assistenza agli anziani ospitati. Bisogna ringraziare gli operatori delle residenze sanitarie. Sono le persone che anche in emergenza hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa.

Proseguono i test seriologici. C’è un dibattito importante nel nostro Paese. I nostri esperti liguri, che non sono secondi a nessuno, hanno dato indicazioni che daranno contributi importanti sull’analisi della diffusione del virus nel nostro territorio.

Oggi abbiamo definito il percorso per i test sierologici nelle carceri. 2.500 test. A Imperia, Sanremo, Genova Marassi, Genova Pontedecimo, Chiavari e La Spezia”.

Giacomo Giampedrone (Assessore Protezione Civile)

“La Costa Deliziosa è in rada. Il trasferimento della salma presente a bordo è stato rinviato a domattina. Così come domattina ci sarà lo sbarco di circa 930 passeggeri. Sbarchi protetti, nonostante la nave sia pulita, senza casi positivi, per dare più sicurezza ai passeggeri e alla città. Il piano di consegna delle mascherine è al 72%. Proseguirà sino al 27 aprile”.

Matteo Bassetti (Virologo Ospedale San Martino)

“I ricoveri hanno perso di intensità come numeri, ma soprattutto come forza. Abbiamo ricoveri con quadri molto meno aggressivi. Avevamo casi che richiedevano ricoveri immediati in terapia intensiva, con ventilazione assistita, Oggi abbiamo casi meno complicati. E’ un trend in assoluta discesa.

Stasera sono qui però per esprimere il mio disappunto e quello degli infettivologi liguri per quel che concerne l’utilizzo del farmaco Remdesivir. Siamo stati tra i primi a richiedere il farmaco per uso compassionevole. Erano previsti 21 trattamenti. Purtroppo, per ritardi in autorizzazioni e fornitura, siamo riusciti a trattare solo tre pazienti, tutti con esito positivo. Nonostante questo, l’Agenzia italiana del Farmaco e l’azienda sviluppatrice Gilead, hanno scelto 10 centri per l’utilizzo del farmaco in Italia, nessuno in Liguria. I nostri pazienti, dunque, non potranno usufruire di questo farmaco per una scelta che arriva dai piani centrali. Spero che l’assessore Viale farà sentire forte la sua voce”.