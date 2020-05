Coronavirus, Liguria: Toti firma nuova ordinanza. Via libera a visite congiunti in altre regioni. “Ma solo tra comuni limitrofi”

Via libera agli incontri con i congiunti in altre regioni, ma solo tra comuni limitrofi. E’ questa una delle principali novità contenute nella nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Ad annunciarlo lo stesso Governatore nel consueto punto stampa sull’emergenza Coronavirus. Confermata l’apertura dei centri estivi per minori a partire dal 1° giugno.

Coronavirus, Liguria: Toti firma nuova ordinanza. “Epidemia sta mollando la presa”

“I dati di oggi confermano che l’epidemia sta mollando la presa, ma non bisogna diminuire l’attenzione. Abbiamo prodotto una nuova ordinanza e una serie di Faq che riguardano in particolare il mondo alberghiero.

Con l’ordinanza diamo il via libera ai centri estivi dal 1 giugno per i bambini dai 3 anni in su. È nostra intenzione dare il via ai centri per i bambini sotto i 3 anni, ne discuteremo con le regioni e il Governo. Viene dato il via libera alle aree gioco attrezzate nei luoghi pubblici e ai giochi gonfiabili. Via libera alle visite dei congiunti con rientro in giornata e con autocertificazione, che risiedono nei comuni limitrofi delle regioni confinanti.

Per i prossimi due mesi le attività del settore benessere (parrucchieri, estestisti..) potranno lavorare anche nei giorni festivi e per un monte settimanale non sopra le 100 ore”.

Coronavirus, Liguria: ecco le principali novità contenute nell’0rdinanza