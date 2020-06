“Ti auguro di morire di Covid”. Insulti e minacce a Toti sui social. “Questa è la Liguria che ci vorrebbe mandare a casa”

“Toti ti auguro di prenderti il covid e soffrire come una bestia prima di morire in uno sbocco di merda e, se hai famiglia, uguale per tutti fino alla settima generazione”. Il commento shock, all’indirizzo del Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, è comparso su una pagina Facebook di natura politica, vicina, secondo Toti, che ha lo ha pubblicato sul proprio profilo, al centrosinistra.

Liguria: insulti e minacce sociale a presidente Toti

“Toti, ti cadesse l’occhio su facebook, ricordati che sei una merda e ti auguro di prenderti il covid e soffrire come una bestia prima di morire in uno sbocco di merda e, se hai famiglia, uguale per tutti fino alla settima generazione. Tranquillo che poi vengo anche a cagare sulla tua tombba. Non mi interessa che certe cose non si augurano, non credo né in Dio, né in altro”. Questo il contenuto del commento pubblicato da GiovanniToti che, in risposta a un utente, annuncia anche segnalazioni alla Polizia Postale.

“Si avvicinano le elezioni? Questa è la Liguria ‘dell’amore e della solidarietà’ che ci vorrebbe mandare a casa (con quale candidato ancora non si sa) – commenta il Governatore della Liguria – Su una pagina Facebook che si presenta come strumento utile alla politica, contro la faziosità della propaganda, ma che in realtà è stata creata ad arte contro di me, i cui post sono puntualmente condivisi da rappresentanti del Pd, si trovano commenti del genere non censurati. Ovviamente visto che nessuno ha mosso un dito per segnalare o prendere le distanze dal commento siamo intervenuti noi, perché siamo contro la violenza, sempre. Compresa quella sui social”.