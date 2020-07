Coronavirus, Liguria: 24 nuovi contagi e nessun decesso. Dimessi 2 ricoverati del cluster savonese/Il bollettino

Nuovo sensibile incremento di contagi in Liguria, 24 in più rispetto alla giornata di ieri (Ieri erano solamente 3). Di questi, però, 18 sono tamponi positivi rilevati nel mese di luglio non riferiti ad alcun cluster, evidenziati a seguito di un riallineamento del database sui 180.000 tamponi presenti.

In lieve calo i positivi, 4 in meno nelle ultime 24 ore. Nell’imperiese i positivi al Covi-19 sono 80, gli stessi registrati nella giornata di ieri.

Sono 30 (come ieri) i pazienti in ospedale, di cui uno ricoverato in terapia intensiva. Sette le persone in isolamento, 28 i guariti e non più positivi. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi decessi.

Cluster savonese: Nessun nuovo caso, dimessi due ricoverati

Restano 71 i positivi correlati al cluster savonese: nessun nuovo caso nella giornata di oggi. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Oggi sono stati refertati 150 nuovi tamponi, tutti risultati negativi. Dei cinque ricoverati: due sono stati dimessi, due restano in ospedale, in buone condizioni, e uno si trova in isolamento nella residenza protetta “Casa del Clero” ad Albenga.

Coronavirus, Liguria: il bollettino di lunedì 27 luglio

Casi totali da inizio emergenza = 10.174 (+24), di cui 1.275 individuati da test di screening o contact tracing e 8.899 in pazienti sintomatici(sono stati inseriti 18 tamponi positivi rilevati nel mese di luglio su tutto il territorio regionale non riferiti ad alcun cluster, ma evidenziati a seguito di un riallineamento del database sui 180.000 tamponi presenti)

Attualmente positivi = 1.144 (-4)

30 (+0) in ospedale (di cui 1 in terapia intensiva / UTI, +0)

180 in isolamento domiciliare (+7)

Guariti non più positivi = 7.464 (+28)

Deceduti = 1.566 (+0)

Tamponi = 182.797 (+1967)

Ospedalizzati:

📌 Asl1 = 7

📌 Asl2 = 8

📌 Asl3 Villa Scassi = 6

📌 San Martino = 2

📌 Asl4 = 4

📌 Asl5 = 3

Attualmente positivi per residenza:

IM = 80 (+0)

SV = 144 (+2)

GE = 745 (-6)

SP = 23 (+0)

Fuori regione = 54 (+0)

Altro o in fase di verifica = 98 (+0)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 1286

📌 Asl1 = 26

📌 Asl2 = 874

📌 Asl3 = 214

📌 Asl4 = 60

📌 Asl5 = 112