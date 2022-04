Imperia, Ospedale unico Taggia: costi realizzazione aumentano di 146 milioni. Il caso in consiglio Regionale. “Incremento prezzi materie prime e opere per la viabilità. Spesa di oltre 386 milioni”.

Il Consigliere di regione Liguria, Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno), ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta i costi della costruzione del nuovo ospedale unico in provincia di Imperia e la copertura finanziaria.

Imperia: nuovo ospedale a Taggia, aumentano costi realizzazione

Il consigliere ha rilevato che il presidente Toti ha dichiarato che l’accordo di programma verrà definito in questi giorni e dovrebbe essere firmato entro l’estate, per poi procedere alle gare per la progettazione preliminare e definitiva, ma non sono noti i costi totali per realizzare la struttura.

L’assessore Marco Scajola ha risposto, su delega del presidente della giunta e assessore alla sanità Giovanni Toti, annunciando che il costo aggiornato è di 371 milioni e 844 mila euro, rispetto ai 225 milioni iniziali. L’incremento è legato ai nuovi elementi tecnici per il Progetto di fattibilità, con la rivalutazione del costo per l’incremento dei prezzi del materiale edile, ed è legato anche alle opere per la viabilità interna e di accesso, alle sistemazioni idrauliche e alla procedura di variante al Prg del Comune di Taggia con la stima del valore delle aree da acquisire o espropriare.