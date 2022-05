Dopo due anni, domenica torna in presenza la grande Assemblea dei soci di Banca d’Alba

Dopo due anni di stop forzato a causa dell’emergenza pandemica, domani, domenica 8 maggio, l’Assemblea di Banca d’Alba torna in presenza, dando vita ad una vera e propria festa per l’intera città di Alba.

Sono oltre 61 mila i soci, un record assoluto per il credito cooperativo in Italia

Gli oltre 61 mila soci, un vero record assoluto, sono convocati per le 10 in piazza Medford per votare il bilancio ed eleggere i nuovi organi di vertice della Banca, attraverso un momento di democrazia finanziaria unico nel suo genere e sicuramente il più partecipato nel settore del credito cooperativo in tutta Italia.

Il presidente di Banca d’Alba Tino Cornaglia ha sottolineato “il grande piacere di rivedere finalmente i nostri soci di persona e dare un segnale forte di ripartenza e di presenza della Banca sul territorio”.

Banca d’Alba si conferma in grande crescita, sia per quanto riguarda il numero dei soci, che per i clienti e i volumi, che hanno raggiunto quota 11,4 miliardi.

All’Assemblea ad Alba prenderanno parte anche molti liguri. La presenza di Banca d’Alba in Liguria è infatti ormai radicata, con oltre 6 mila Soci e 12 mila clienti, serviti dalle filiali di Genova, Albenga, Villanova, Diano Marina, Alassio e Imperia. Ad Albenga, inoltre, è attivo dal 2009 il Centro medico di Banca d’Alba, che eroga migliaia di visite fisioterapiche e terapie funzionali gratuite ai soci liguri.