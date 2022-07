Diano Marina: “Due parole in riva al mare”, martedì 12 luglio il trekking letterario con l’autore Luca Chieregato /Il programma

Nell’ambito degli eventi culturali promossi dall’Assessorato alla cultura del Comune di Diano Marina, guidato da Sabrina Messico, si svolgerà, martedì 12 luglio alle ore 18, il terzo appuntamento del festival di incontri con l’autore “DUE PAROLE IN RIVA AL MARE”, organizzato dall’Associazione culturale Due Parole in riva al Mare, direttore artistico e presidente Nadia Schiavini, la libraia, con il patrocinio del Comune di Diano Marina e del Consigliere di pari opportunità della Regione Liguria.

Si tratta di un trekking letterario con Luca Chieregato che presenta camminando il libro “Di che storia hai bisogno?” edito da Mondadori.

Trekking a cura di Barbara Campanini guida escursionistica.

Stringersi intorno al fuoco per ascoltare una storia aspettando che la notte passi, i podcast, le serie tv, le telefonate interminabili, l’opera… la nostra vita è costellata di racconti, da sempre. Perché dare forma all’esperienza, attribuirle retrospettivamente un senso, identificarsi nelle vicende di un personaggio – che sia un nostro collega o Anna Karenina – è un bisogno primario.

Proprio da una simile consapevolezza prende le mosse il lavoro di Luca, moderno cantastorie che in questo libro mette a frutto la sua esperienza sul campo in un florilegio di racconti, favole, apologhi. Un libro che offre risposte a domande che sarai tu a formulare, e che ti porterà a inventarne altre che non avevi ancora immaginato… Ed è proprio questa la magia. Perché “la vita non è quello che ti capita ma quello che ti racconti di quello che ti capita”.

Che si tratti di ritrovare la principessa sepolta dentro il drago, di una rivolta delle lettere dell’alfabeto, di immaginare la scuola del futuro o di un negozio che tiene a scaffale i ricordi smarriti, ogni storia contenuta in questo libro è un messaggero, una medicina, e arriva al momento giusto anche se spesso parla una lingua misteriosa.

Piccole epifanie per fare un regalo prezioso a ogni giornata.

Puoi leggerle tutte in fila, come un racconto unico, oppure puoi aprire a caso e lasciarti portare. Fidati di quel che senti, di solito funziona. Respira, lascia scorrere dentro te la domanda: di che storia hai bisogno? E preparati ad ascoltare.

Luca Chieregato è scrittore, cantastorie, formatore. Porta in giro le sue storie, anche là dove è meno consueto ascoltarle. Per strada, nei teatri, nelle aziende, persino al telefono.

Il trekking:

Un’escursione in salita ma non troppo alla scoperta dei borghi più antichi del primo entroterra Dianese concentrato sul lato occidentale del primo entroterra dianese. Attraversando Diano Calderina, Muratore e Serreta si potrenno ammirare scorci di incredibile suggestione sul mare e passaggi immersi nella macchia mediterranea.

Difficoltà: E escursionistica medio/facile

Dislivello: circa 250 metri

Equipaggiamento: scarpe da trekking con buona suola, giacchetta antivento, snack, buona scorta di acqua, bastoncini consigliati, torcia.

Partenza: Biblioteca Civica Corso Giuseppe Garibaldi, 60

Evento su prenotazione 3392877093

Costo evento 23 euro ( trekking + copia del libro)