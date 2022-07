Imperia, Consiglio Comunale: Aurelia Bis e viabilità Borgo Prino, ecco le question time del consigliere Fabrizio Risso (PD)

Fabrizio Risso, Consigliere comunale del Partito Democratico, ha presentato due interrogazioni che verranno discusse nel corso del prossimo Consiglio Comunale, in programma domani 28 luglio.

Nel dettaglio, le question time del consigliere Risso riguardano:

L’ipotesi di installazione di un semaforico sincronizzato a Borgo Prino, per facilitare un miglior accesso nella zona della Cala di Sole e Cala Azzurra;

Viabilità borgo Prino

Il sottoscritto Fabrizio Risso Consigliere comunale dei Democratici per Imperia

Premesso che si sono succedute nel recente passato, anche in forma ufficiale, numerose richieste di residenti e turisti delle seconde case, per una tempestiva regolazione semaforica al fine di richiedere un miglior accesso nella zona turistica del Prino zona della Cala di Sole e Cala Azzurra caratterizzata dalla presenza di esercizi commerciali, all’altezza dell’intersezione tra la Strada Statale 1 Aurelia e la residenziale via dei Giardini, oggetto di elevato traffico locale e turistico in uscita dal parcheggio sotto strada, con centinaia di accessi giornalieri agli esercizi commerciali, alla residenziale via dei Giardini e alla zona turistica delle spiagge cittadine;

Considerato che il tratto interessato risulterebbe difficoltoso per mancanza di una adeguata visibilità necessaria ad agevolare l’immissione da parte dei moltissimi utenti che utilizzano la stretta rampa in salita ed il relativo tornante per la direzione verso Sanremo ed Imperia. Un’immissione resa maggiormente problematica dall’elevato numero di autovetture che transitano in direzione Sanremo;

Tenuto conto che è stata recentemente aperta una raccolta di firme da parte di abitanti, turisti e fruitori della zona, per ottenere, una regolazione semaforica sincronizzata necessaria per rendere sicura ed agevole l’immissione, soprattutto in vista della imminente stagione turistica che presenterà volumi elevati di transiti sulla Strada Statale 1;

Considerato inoltre che la difficoltà di accesso, oltre che per i veicoli interessa anche i pedoni che quotidianamente attraversano il rettilineo della SS1 nella zona dove sono situate le strisce pedonali dal suddetto parcheggio Cala di Sole verso il mare e Borgo Prino, zona che si caratterizza anche per la presenza di numerosi dislivelli e strettoie presenti nel percorso pedonale in uscita da Cala di Sole, che crea difficoltà soprattutto per le persone affette da disabilità;

il Consigliere comunale

CHIEDE ALLA S.V.

di effettuare un sopralluogo al fine di verificare tutto quanto sopra esposto ed intervenire nel più breve tempo possibile per risolvere le problematiche evidenziate ed altresì se intenda attivarsi installando, eventualmente, un semaforo sincronizzato al fine di risolvere la suddetta problematica dell’accesso alla Statale 1.

Aurelia Bis

Il sottoscritto Fabrizio Risso Consigliere comunale dei Democratici per Imperia

Premesso che: con mozione presentata e discussa dal gruppo PD Democratici per Imperia in data 30 novembre 2021 il Consiglio Comunale impegnava il Sindaco di Imperia e la Giunta ad attivarsi con il Commissario Straordinario governativo incaricato all’esecuzione della variante alla Strada Statale 1 Aurelia, meglio nota come Aurelia Bis, al fine di proporre di recepire la variante migliorativa relativa all’abitato di Imperia (Imperia Est – Borgo di Oliveto) predisposta dalla Regione Liguria e meglio rappresentata nell’elaborato grafico redatto dal Dipartimento Programmi Regionali; Settore Progetti, Infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica, in quanto rappresentativa della proposta progettuale migliorativa richiesta dalla stessa Regione Liguria e introdotta con Delibera della Giunta Regionale 1573 del 18/12/2012 in alternativa al progetto definitivo ANAS del 2007.

Considerato che la mozione presentata dal gruppo PD Democratici per Imperia è stata approvata con 25 voti favorevoli dal Consiglio comunale di Imperia;

Precisato che: dall’approvazione della mozione sono intercorsi incontri tra il Sindaco di Imperia ed il Commissario Straordinario del Governo in merito al Progetto Preliminare dell’opera Aurelia Bis.

Considerato che: la realizzazione del tratto di Aurelia Bis riveste un ruolo fondamentale per l’alleggerimento del traffico veicolare e per migliorare lo spostamento dei cittadini nell’ambito del territorio comunale.

Considerato che: molti cittadini imperiesi hanno espresso preoccupazione in merito al progetto definitivo di ANAS in relazione all’impatto ambientale che l’opera avrebbe sul territorio imperiese e segnatamente nella zona dello svincolo autostradale di Imperia Est e sul Borgo di Oliveto.

Tutto quanto sopra premesso, il Consigliere comunale

CHIEDE ALLA S.V.

di aggiornare il Consiglio comunale sull’esito degli incontri e delle attività effettuate con il Commissario Straordinario del Governo incaricato per la realizzazione del tracciato denominato Aurelia Bis e segnatamente alla Variante migliorativa, proposta dalla Regione Liguria, relativa all’abitato di Imperia Est, Borgo e Valle Oliveto e Svincolo autostradale.