Elezioni politiche 2022: collegio uninomimale imperiese, nel centrodestra spuntano i nomi di La Russa e Rixi

Sono ore frenetiche, a Roma, nel centrodestra, per stilare le candidature in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Per quanto concerne il collegio uninominale imperiese, considerato “blindato” in quanto a sicuro appannaggio del centrodestra, si fa strada l’ipotesi della candidatura di due big.

Elezioni politiche 2022: La Russa e Rixi nell’uninominale, Berrino e Piana nel plurinominale

Tra le fila di Fratelli d’Italia potrebbe essere candidato, nel collegio uninominale, al Senato, Ignazio La Russa, 75 anni, già Deputato (dal ’92 al 2018) e Ministro della Difesa (Governo Berlusconi, dal 2008 al 2011), Senatore uscente, vice presidente del Senato.

Per quanto concerne la Lega, invece, nel collegio uninominale, alla Camera, potrebbe lanciare la candidatura di Edoardo Rixi, deputato uscente, ex Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ex Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto riguarda, invece, il plurinominale, sembra certa la candidatura dell’assessore regionale Gianni Berrino, mentre nelle fila della Lega si fa largo l’ipotesi di una candidatura, del vice presidente del consiglio regionale Alessandro Piana.

Resta in piedi anche la candidatura dell’assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola, in competizione con Ilaria Cavo e Giacomo Giampedrone. Non si candiderà, invece, Giovanni Toti.