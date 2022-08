Diano Marina: venerdì 19 agosto a Villa Scarsella la musica degli Abba per la 4ª Serata dell’emd Festival /Il programma

E’ dedicata agli Abba, storica band pop svedese di grande successo (circa 400 milioni di dischi venduti in tutto il mondo), uno dei gruppi più popolari della storia della musica leggera, la quarta serata dell’11° Emd Festival di Diano Marina.

L’appuntamento, dal titolo “The Ultimate Abba Tribute Show”, è per la serata di venerdì 19 agosto, dalle ore 21.30, nel parco di Villa Scarsella, con protagonisti sul palco gli Abba Dream.

Gli Abba (il nome è l’acronimo delle lettere iniziali dei nomi dei membri fondatori (Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid) si costituirono nel 1970 e quattro anni dopo erano già all’apice della loro carriera con la vittoria dell’Eurovision Song Contest del 1974 con la canzone Waterloo. Il gruppo si sciolse nel 1982, per poi tornare ad incidere (l’annuncio è del 2018, il Coronavirus allunga l’attesa…) solo a distanza di quasi 40 anni, il 2 settembre 2021, quando sono stati pubblicati due singoli (I still have faith in You e Don’t shut me down), anteprima di un nuovo album (Voyage), uscito il successivo 5 novembre. Dallo scorso mese di maggio, a Londra. in un’apposita location, vanno inoltre in scena una serie di concerti degli Abba, in versione “avatar” (leggi l’articolo di Panorama a questo link: https://www.panorama.it/lifestyle/Musica/abba-avatar-voyage-tour).

Gli Abba Dream si esibiscono invece dal 2010. Lo spettacolo è stato rappresentato con successo in moltissimi teatri italiani, con tappe anche in molte località europee (Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Romania, Russia, Slovenia, Spagna e Germania).

Il tributo proposto dagli Abba Dream è una grande occasione per riascoltare, dal vivo, gli intramontabili successi e qualche nuova proposta estratta dalla raccolta del 2021. Lo spettacolo ripropone lo stile inconfondibile degli Abba: abiti, coreografie e, ovviamente, canzoni eseguite interamente dal vivo, costumi e luci che ricreano le indimenticabili atmosfere degli anni ‘70: Mamma mia, Dancing Queen, Gimme Gimme Gimme, Waterloo e così via. Mamma mia, anche grazie al musical teatrale ed al film di successo con Meryl Streep e Pierce Brosnan. è uno dei brani più noti del panorama musicale internazionale.

A mandare in scena lo spettacolo sono sei bravissimi artisti (tra parentesi i nomi degli “originali”), quattro musicisti e due vocalist: Susanna Pellegrini (Suzanne Lothar, voce), Cecilia Pascale (Blondy Cecil, voce), Antonio Gori (Goram Grundig, chitarra), Simone Giusti (Zimeon Oktogon, tastiere), Alessandro Nottoli (Alexander Basiktningman, basso) e Marco Campagna (Mark Trumma, batteria).

Molti sono gli appassionati che si sono già assicurati il biglietto (posti numerati, intero 20 euro, ridotti Under 14 a 10 euro) per lo spettacolo di venerdì sera. La prevendita continua presso l’ufficio di via Cavour 30 a Diano Marina (tutte le mattine, esclusi festivi) e da Gianna Viaggi, a San Bartolomeo al mare, e, dalle ore 20 di domani, al notteghino di Villa Scarsella.

L’Emd Festival, rassegna di 6 spettacoli, è organizzato dalle associazioni Ritorno all’opera e Amici della Musica del Golfo Dianese, con il sostegno del Comune di Diano Marina e il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.

Info e prenotazioni: tel. 338.1118108 – info@emdfestival.it

Il cartellone completo dell’11° Emd Festival

Diano Marina – Teatro Verde di Villa Scarsella – inizio spettacoli: ore 21.30

Prossimi spettacoli

4. Venerdì 19 agosto

The Ultimate Abba Tribure Show, con il gruppo Abba Dream

Concerto spettacolo della Tribute Band degli Abba

Posto unico: 20 euro

5. Martedì 23 agosto

Singing Musical

Affascinante viaggio da Gershwin ai Queen, dai primi del ‘900 ai giorni d’oggi

Posto unico: 20 euro

6. Sabato 27 agosto

La Vedova Allegra

Operetta in tre atti, di Franz Lehar, con la Compagnia Teatro Musica ‘900

Primo settore: 25 euro, secondo settore: 20 euro

Spettacolo già andati in scena

1. Venerdì 22 luglio

Gran Galà della Danza

Spettacolo di balletto classico e moderno

Posto unico: 15 euro

2. Venerdì 29 luglio

Walt Disney Magic & Music

Le più belle colonne sonore dei cartoni animati

Posto unico: 20 euro

3. Martedì 2 agosto

Madama Butterfly

Opera lirica completa in forma completa, di Giacomo Puccini

Primo settore 28 euro, secondo settore 24 euro

Riduzione Under 14, per tutti gli spettacoli: 10 euro

Informazioni e prenotazioni: tel. 338.1118108 – info@emdfestival.it

Sito: www.emdfestival.it