Imperia: pista ciclabile, Comandante Polizia Locale lancia l’allarme. “Rischio blocco del traffico”/Il caso

Si è chiusa positivamente la Conferenza dei Servizi inerente la seconda variante al progetto di realizzazione della pista ciclabile nel tratto tra Borgo Prino e Oneglia. Una variante, come si legge nella documentazione, che “prevede la variazione di alcune opere non sostanziali e non prevede variazione dell’importo contrattuale”

Nonostante la chiusura positiva della Conferenza, non sono mancate svariate prescrizioni, in particolar modo dal Comandante della Polizia Locale Aldo Bergaminelli per quel che concerne la viabilità.

Imperia: pista ciclabile, tanti dubbi sulla viabilità

Le prescrizioni sono arrivate dalla Regione Liguria e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, molte delle quali semplicemente di carattere procedurale. Tra quelle più importanti certamente la prescrizione del Ministero relativa all’ascensore che dovrà collegare la ciclabile al Comune di Imperia, in Viale Matteotti. “Il nuovo ascensore di collegamento verticale tra la pista ciclopedonale e viale G.Matteotti, nei pressi dell’edificio comunale, dovrà avere finiture esterne in lamiera stirata, da sottoporre a preventiva approvazione per quanto riguarda colore, tipologia e sistema di posa in opera”.

Altre prescrizioni sono arrivate dal Comune di Imperia, in particolare dal settore Urbanistica (dirigente Ilvo Calzia), di carattere procedurale (“i lavori non possono essere iniziati prima del rilascio delle Autorizzazioni Sismiche Preventive dei restanti lotti 3-4-5“) e dal settore Polizia Locale. In quest’ultimo caso più che che di prescrizioni, si tratta di contestazioni, che riguardano la viabilità. Gli appunti del Comandante Bergaminelli sono diversi, con particolare riferimento al rischio che si vada incontro a un forte rallentamento del traffico in diversi punti della città. Le problematiche più critiche riguardano gli impianti semaforici e il senso unico di via Alterisio sull’argine Sinistro.

Variante pista ciclabile, ecco tutti dubbi sulla viabilità