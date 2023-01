Imperia: “Nel 2023 pista ciclabile, porto, ponti e polo dello sport”. Soddisfazione sindaco Scajola. “Investimenti per 74 milioni di euro che cambieranno la qualità della vita dei cittadini” / Ecco i progetti

“Il 2023 che si è da poco aperto rappresenta per Imperia una data particolarmente significativa tra storia e prospettive future: nell’anno in cui si celebrerà il Centenario della nascita della Città, vedranno infatti la luce interventi a lungo attesi e capaci di cambiare in meglio la qualità della vita dei cittadini, con un’attenzione particolare ai più giovani – Lo dichiara con soddisfazione il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, con un post sul suo profilo Facebook.

Imperia: gli aggiornamenti sui progetti e le opere in corso in città

“Per tale motivo, tra novembre e l’Epifania abbiamo realizzato una mostra e distribuito una pubblicazione (sotto il titolo “Next Generation Imperia”) con l’obiettivo di comunicare sul territorio, in modo diretto con i cittadini, la realizzazione dei progetti e degli investimenti attualmente in corso nella nostra città – Conclude il primo cittadino – Il totale degli investimenti dei progetti inseriti nella pubblicazione, tutti già finanziati, ammonta a circa 74 milioni di euro.”

Di seguito un breve aggiornamento sullo stato di ogni opera.

Sono già in corso i lavori di:

Si è conclusa la gara, è stata individuata l’impresa e sono pronti a partire i lavori di:

Nuova bretella Caramagna,

Valorizzazione Teatro Cavour,

Rigenerazione Ex Salso,

Ristrutturazione Polivalente

Sono in corso le gare per:

Nuovo trasporto pubblico ecologico,

Trasformazione a uso sportivo dei Capannoni di Borgo Prino

Stiamo concludendo le progettazioni definitive/esecutive per:

Rigenerazione area Ex Sairo,

Messa in sicurezza e riqualificazione edificio scolastico di Piazza Calvi (lotto 2),

Riqualificazione Piazza Roma,

Riqualificazione Ex Albergo Italia e presidio sociale a Caramagna,

Ristrutturazione Case Parcheggio di Via Airenti,

Nuovi pettini ciclabili,

Nuovo asilo di Piani,

Nuovo asilo via Vecchia Piemonte,

Cittadella dello Sport N. Ciccione,

Riqualificazione Mercato coperto A. Doria,

Nuovo ponte di Borgo d’Oneglia

Per quanto riguarda il Nuovo Porto turistico è stato consegnato a fine anno il nuovo progetto definitivo. Si potrà ora procedere alla concessione pluridecennale alla GO Imperia per far così ripartire il porto.