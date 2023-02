Regione Liguria: formazione, prorogato termine per concludere attività proposte dal bando “attività al plurale 2”

La Giunta, su proposta dell’assessore alla Formazione Marco Scajola, ha prorogato al 30 settembre 2023 la possibilità di concludere le attività (laboratori, tirocini, bonus assunzionali) connesse al bando “Abilità al plurale 2” che rientra nell’ambito delle politiche della Regione Liguria per agevolare l’inclusione sociale e la lotta alla povertà del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo ’14-‘20, il cui scopo principale è quello di sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro e di emarginazione sociale.

Liguria: formazione, prorogati termini bando “attività al plurale 2”

L’offerta formativa è destinata a fasce della popolazione considerate tradizionalmente deboli perché coinvolte in particolari e gravi situazioni di vita o per particolari patologie. Tramite l’Organismo Intermedio ALFA Liguria, che ha in gestione il bando, è stato quindi posticipato il termine per concludere le attività proposte, in considerazione della particolare tipologia di utenza e delle implicazioni connesse allo stato emergenziale del Covid.

“È stata prorogata una misura importante che riguarda la formazione – ha detto l’assessore alla Formazione Marco Scajola -. Una misura di accompagnamento al mondo del lavoro e di integrazione sociale. Un sostegno rilevante alle fragilità e all’inclusione sociale sia per le risorse impegnate che ammontano a circa 15 milioni di euro, sia per la varietà di realtà interessate. Le attività messe in atto sono quelle di formazione, laboratori, tirocini, bonus assunzionali”.