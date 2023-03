Aprire un negozio a Imperia: ecco come devi fare

Se vuoi aprire un negozio ad Imperia, ci sono alcuni aspetti che devi tenere in considerazione per assicurarti il successo della tua nuova attività. Imprenditori non si nasce, si diventa e ci sono degli aspetti molto importanti da valutare perché la tua attività non sia un flop:

Analizza il mercato

Se vuoi aprire un negozio ad Imperia, per prima cosa devi analizzare il mercato. Quali attività funzionano? Per quale tipo di negozi c’è richiesta? Ci sono dei settori ancora inesplorati o poco serviti?

Quando si parla di “analisi di mercato”, il pensiero va sempre alle grandi aziende ma in realtà è un passaggio fondamentale da fare prima dell’apertura di qualsiasi attività, piccola o grande che sia.

Conoscere il mercato ti permette di anticipare i bisogni dei clienti e offrire loro ciò che cercano, prima ancora di sapere di volerlo.

Ad esempio: in una città di mare come Imperia, un negozio di costumi da bagno e articoli da spiaggia avrà decisamente molto più successo di uno che vende sci e slittini. Ma dove aprire?

La tentazione potrebbe essere quella di aprire in centro o sul lungomare, dove c’è il maggior traffico pedonale e quindi più possibilità che le persone vedano i prodotti in vetrina e decidano di entrare.

Ora fai un giro in quelle zone e conta: quanti negozi di articoli da mare ci sono? Se la risposta è “tanti”, significa che sì, il mercato ha molta richiesta di questo genere di articoli ma c’è anche molta concorrenza.

Considera la possibilità di aprire il tuo negozio di articoli da mare in un centro commerciale, non incontrerai il traffico di tutti i turisti a piedi ma potrai avere comunque una buona dose di visitatori, molta meno concorrenza e avrai dalla tua un grosso vantaggio: la comodità di un luogo facilmente raggiungibile in auto, con parcheggio comodo e con la possibilità di fare altro shopping a pochi passi di distanza

Individua l’immobile adeguato

La zona della città è solo uno dei fattori da considerare per scegliere il luogo adeguato in cui aprire il tuo negozio.

Prima di firmare il contratto di affitto del tuo nuovo spazio, assicurati che vada bene per le tue esigenze e quelle dei tuoi clienti. Il tuo nuovo negozio deve essere:

abbastanza grande da permettere ai tuoi clienti di muoversi agevolmente: il questo devi tenere in considerazione anche l’ingombro dei prodotti che vendi: se ad esempio vendi passeggini, culle e altri accessori per neonati avrai bisogno dello spazio adeguato in cui posizionare gli articoli e permettere ai clienti di poterli osservare, girarvi intorno e magari anche muoverli

accessibile: non devono esserci barriere architettoniche che impediscano a clienti in carrozzina di accedere. Se il negozio che hai scelto ha i gradini, corridoi molto stretti o non adeguati, devi calcolare nel tuo business plan anche i costi per mettere a norma e rendere accessibili gli spazi prima di aprire al pubblico

sicuro: le uscite di sicurezza devono essere chiaramente identificate e devono essere lasciate libere per permettere ai clienti e al personale di uscire in caso di emergenza. Può sembrare un aspetto scontato ma questo significa anche non avere arredi ingombranti che blocchino o limitino il passaggio.

dotato di un magazzino adeguato alla tua tipologia di prodotti: se vendi alimentari, avrai bisogno di un magazzino a temperatura controllata, se invece vendi biciclette, ti servirà un magazzino abbastanza grande da poter contenere sia gli articoli completi che i pezzi di ricambio.

Promuovi la tua attività

Quando il tuo negozio è pronto all’apertura, è il momento di far girare la voce!

La promozione è un passaggio fondamentale per attirare nuovi clienti e per farsi conoscere dalle persone della zona. Nessuno verrà nel tuo negozio se non sa neanche che esiste!

Puoi scegliere i metodi tradizionali come il volantinaggio, i cartelloni pubblicitari o i camion pubblicitari che girano per le strade, oppure puoi affidarti ai nuovi mezzi digitali e creare campagne di sponsorizzazione sui social, tramite l’e-mail marketing o tramite i banner a pagamento sui siti web.

Valuta la scelta migliore anche in base al tuo pubblico di riferimento: puoi promuovere il tuo nuovo negozio di giocattoli affiggendo cartelloni vicino a scuole, asili e parchi giochi, per il tuo negozio di articoli sportivi puoi distribuire i volantini nelle reception delle palestre e se invece stai aprendo una farmacia, puoi promuoverti negli studi medici privati e fuori dagli ospedali

La gestione fiscale del tuo negozio

Da un punto di vista fiscale, per aprire il tuo negozio dovrai:

selezionare il codice ATECO più adatto alla tua attività tra quelli legati al commercio al dettaglio

aprire la Partita IVA come ditta individuale commerciale

iscriverti al registro delle imprese presso la camera di commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona

inviare la pratica SCIA allo sportello SUAP del comune di Imperia

e svolgere tutte le pratiche specifiche relative alla tua tipologia di negozio, ad esempio se vuoi aprire un negozio di alimentari dovrai ottenere la certificazione HACCP per poter trattare gli alimenti e il tuo negozio dovrà essere ispezionato dagli addetti dell’ASL.

Per aiutarti nella gestione degli aspetti fiscali del tuo negozio, sono nati diversi servizi online come ad esempio Fiscozen che mette a disposizione dei suoi iscritti un commercialista dedicato, un software chiaro e intuitivo per la gestione della fatturazione elettronica e una dashboard che si aggiorna in tempo reale con costi e adempimenti.