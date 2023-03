Imperia: al Polo Tecnologico gli esami per diventare Operatore Socio Sanitario. L’aula allestita come una vera stanza di degenza ospedaliera

Il Polo Tecnologico Imperiese è pronto nella sua articolazione dell’ IPSSC per gli esami di qualifica Operatore Socio Sanitario che per la prima volta si svolgeranno direttamente presso la sede in Imperia Via Nizza 8.

Il laboratorio, presente nella scuola come “Aula Gesti” è stato allestito come una vera stanza di degenza ospedaliera, il tutto per accogliere i nostri studenti che per la 2^ edizione (2023) , il 22/03 e il 23/03 affronteranno l’esame per diventare OSS.

La commissione esaminatrice sarà formata dal presidente e sette commissari che rappresenteranno il Ministero delle politiche sociali, il MIUR, l’ASL1 Imperiese, le rappresentanze sindacali e il Polo Tecnologico Imperiese nella figura della Coordinatrice scuola del corso OSS, prof.ssa PERRI Velia.

Il Polo e il Suo Dirigente Prof. Siffredi vogliono ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto e in particolare la ASL n. 1, con la Regione Liguria ed ALISA che attraverso la convenzione stipulata con l’Istituto hanno permesso il raggiungimento di questo importante traguardo.