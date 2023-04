Imperia: Ciclovia Tirrenica sull’Incompiuta, Regione Liguria avvia iter espropri. Ecco l’elenco

La Regione Liguria ha avviato il procedimento espropriativo (con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera) nell’ambito del progetto di realizzazione della Ciclovia Tirrenica sull’Incompiuta, tra Imperia e Diano Marina.

Imperia: Ciclovia Tirrenica, Regione Liguria avvia espropri su Incompiuta

“Il lotto prioritario della Ciclovia Tirrenica in territorio ligure – si legge nel provvedimento della Regione – è articolato in 5 singoli Stralci attuativi, tra cui lo Stralcio n. 3 che consiste nella realizzazione di un’infrastruttura ciclopedonale pubblica, parte in sede propria, parte in sede promiscua, di sviluppo complessivo pari a 1,5 Km circa in corrispondenza del sedime della ex S.S. 449 c.d. ‘Incompiuta’ compresa tra Imperia (400 metri prima del confine di Diano Marina) e Diano Marina (incrocio Via Torino/Via Sant’Elmo), nonché nella realizzazione delle opere di messa in sicurezza del muro di sottoscarpa della medesima strada Incompiuta e di protezione della stessa dai dissesti di versante”.

Nel dettaglio, gli espropri riguardano terreni di proprietà di Anas, Demanio e privati, tra i quali la famiglia Isnardi.

L’elenco degli espropri