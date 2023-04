Elezioni Imperia: Fratelli d’Italia recupera Alessandro Casano. Sarà candidato con Nicola Sclafani a sostegno di Claudio Scajola

E’ giunta all’epilogo la vicenda, dai sapori di una farsa, di Fratelli d’Italia relativamente alle elezioni comunali di Imperia. Dopo aver abbandonato il colonnello dei carabinieri Luciano Zarbano, oggi in una nota congiunta il coordinatore provinciale Fabrizio Cravero, quello regionale On. Matteo Rosso e il Sen. Gianni Berrino hanno ufficializzato l’appoggio alla candidatura a sindaco di Claudio Scajola, indicando anche i nomi dei candidati che entreranno per Fratelli d’Italia nelle liste civiche di Scajola.

Dalle liste spariscono i big locali del partito della Meloni

Si tratta del medico Alessandro Casano e dell’agente di Polizia Penitenziaria Nicola Sclafani, che evidentemente dovranno ottenere spazio con il ritiro di altri due candidati che erano già nelle fila a sostegno del sindaco uscente Scajola. Inizialmente era circolata la voce che i posti messi a disposizione del partito della Meloni fossero quattro (due uomini e due donne), ma i nomi comunicati sono soltanto due e sono spariti dalla contesa elettorale i big locali del partito.

In particolare Alessandro Casano nel 2015 era stato candidato alle regionali con Fratelli d’Italia; nel 2018 si era candidato a sindaco con una sua lista civica contro Claudio Scajola, fermandosi a un 2% che non gli aveva consentito di sedere in Consiglio comunale. Ultimamente il suo nome era annoverato fra i simpatizzanti e attivisti di Italexit. Ora il ritorno a Fratelli d’Italia, ma senza simboli di partito.

Scrivono nella loro nota congiunta il coordinatore provinciale Fabrizio Cravero, quello regionale On. Matteo Rosso e al Sen. Gianni Berrino : L’ottimo lavoro del centrodestra al Governo della Nazione confermato dalle recenti vittorie in Lazio, Lombardia e adesso anche in Friuli Venezia Giulia, ha ribadito ancora una volta l’importanza dell’unità per il bene dei cittadini.

Ad Imperia la nuova situazione politica venutasi a formare con una coalizione di sinistra ampia, ha portato ad una ulteriore valutazione approfondita con i vertici nazionali. Lo spirito di unità e la dimostrazione, anche sul territorio, come già avvenuto a Bordighera e Ventimiglia, del valore della composizione del centro destra al governo, ha spinto Fdi ad appoggiare insieme agli altri partiti di governo il candidato e attuale sindaco Claudio Scaiola.

Ciò porterà il partito ad appoggiare anche specificatamente alcuni candidati da noi inseriti nelle liste in sostegno a Scajola, e in particolare il Dott. Alessandro Casano, già candidato alle regionali del 2015 con FdI e già consigliere comunale e vicepresidente del Consiglio per Fratelli di Italia a Imperia e Consigliere Provinciale e l’agente di polizia penitenziaria Nicola Sclafani”.