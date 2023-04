Trasporti: in arrivo 18 treni in più tra Liguria e Piemonte, assessore Sartori. “Ampia offerta ferroviaria rende nostra regione sempre più appetibile”

“Con l’entrata in servizio dei Treni del Mare dal Piemonte dal prossimo fine settimana e fino al 10 settembre, avremo un’offerta completa che permetterà anche ai piemontesi di raggiungere la Liguria con grande facilità. Per i prossimi ponti di primavera e per quest’estate ci aspettiamo il pienone e i collegamenti ferroviari sempre più ampi rendono la nostra regione ancora più appetibile. Ricordo infatti che, oltre alle linee ordinarie, abbiamo attive anche offerte turistiche estremamente allettanti come il Nightjet che da dicembre collega Vienna a Genova, il Cinque Terre Express ripartito in servizio il 18 marzo, i Treni del Mare già attivi con la Lombardia e l’Eurocity Giruno tra Zurigo e Genova, prolungato il sabato e la domenica fino a Sestri Levante”.

Così l‘assessore regionale ai Trasporti e al turismo Augusto Sartori in merito ai diciotto treni in più, con oltre 23 mila posti aggiuntivi rispetto all’offerta esistente, che Trenitalia, in accordo con Regione Piemonte, ha programmato tutti i weekend e i giorni festivi e che collegheranno il Piemonte alla riviera di Ponente con partenza da Torino Porta Nuova e arrivi alle stazioni di Savona, Albenga, Imperia e Ventimiglia.