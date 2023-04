Rugby: grande successo per i piccoli dell’Imperia al primo Trofeo dell’Acciuga a Cogoleto

Fine settimana primaverile e tanto rugby imperiese in campo, perlopiù in trasferta. E che trasferta, perché iniziano i tornei tipici della bella stagione. L’occasione è il Primo Trofeo dell’Acciuga a Cogoleto, dedicato alla memoria di Pompeo De Bernardi, promotore della costruzione dell’impianto per il rugby in una piazza storica ligure per lo sport ovale. Né è stato dimenticato Dante Municchi. Va detto: a Cogoleto c’è stato grande impegno ed organizzazione con tanti addetti, refezione di qualità, con alcune leccornie tra cui le prelibate acciughe e impegno costante nella pulizia. Il torneo si è articolato su tutte le categorie dagli under 7 agli under 15, con un interessante parterre comprendente squadre liguri e, per le categorie più elevante, anche da Piemonte ed Emilia. Andando con ordine, il minirugby ha iniziato sabato mattina.

Per Imperia presenti le squadre under 7, 9 e under 13 in prima battuta, per confronti senza soluzione di sorta. Presenti Spezia, Amatori, Lupi di Albisola, Reds e ovviamente i padroni di casa delle Vespe Cogoleto. Per quanto non ci sia generalmente un riferimento a campionati e classifiche a questi livelli, si può comunque segnalare un ottimo comportamento della under 9, che ha meritato il terzo posto, dietro solo a Spezia e Amatori Genova. I piccoli della under 7 hanno concluso al terzo posto e la under 13 ha colto il quinto. Peraltro si è notata una grande coesione e unità di intenti tra giocatori, tecnici, dirigenti e i genitori, ormai pienamente coinvolti nel movimento.

Del tutto probante l’impegno della Union Rugby Riviera under 15, dato che si è misurata con un gruppo di squadre di assoluto rilievo interregionale, in partite di breve durata e fulmineo impegno. Di seguito, dopo una sconfitta per 17 a 0 con i quotatissimi Lyons Piacenza e dopo una sconfitta di misura (14-12) con gli Amatori Genova, i corsari hanno rispettato il San Mauro Torinese e la selezione Recco Spezia lasciandoli a zero punti a fronte di 19 e 22 punti segnati. Solo il CUS Pavia ha segnato una meta, ma, alla fine delle risorse, la Union allibra 12 punti e vince il confronto.

Discorso interessante e in assoluto sviluppo, infine, per gli under 19 della Union Rugby Riviera, i quali, sul campo amico del “Pino Valle” hanno regolato i pari età dell’Alessandria con un buon punteggio. La partita peraltro è stata condotta a viso aperto, considerando comunque le marcature concesse agli ospiti. In ogni caso la Union è saldamente in testa alla classifica e bene fa a molti giovani il passaggio frequente nella categoria seniores dove si abituano ad altro tipo di contatti.

Di seguito alcuni dettagli di formazione

Under 7

Guasco, Sapienza, Gelone, Gavotto, Balestra, Camperi.

Under 9

Mosbah, Cha, Helman, Grispino, Orengo, Dell’Isola, Pusceddu, Scaringi, Giacobbe Oyarce.

Under 13 Imperia Rugby

Rovaris, Gocaj, Colamartino; Bianchi, Palavs; Cha, Desideri, Gonzalez Perez; Mela, Merlo, Martini, Franca.

Under 15 Union Rugby Riviera

Ballor, Di Vito, D’Anca; Melchiorre, Murialdo; Calamandrei, Fedele, Pavone; Marano, Borca, Ioan, Berchiolli, Gervasoni, Bissaldi, De Nard; Finishers Ciotu, Vianello, Cavallo, De Paolis, Marchini.

Under 19 Union Rugby Riviera

Kwabena Daroch, Bissaldi, Abbo; Biggio, Devia; Nonnis, Doria Miglietta, Chiappori; Bruzzone, Orlandi, Avondoglio, Nunziata, Rossi, Borca, Ardoino; Finishers Touhami, Gazzano, Cugno, Fossati.

UNDER 19 LIGURIA/PIEMONTE GIRONE B (II Giornata)

Moncalieri – Amatori Genova (rinuncia Moncalieri) **

UR Riviera – U.R.P. Alessandria 29/12

CLASSIFICA GENERALE: Union Riviera punti 10, Amatori Genova

5, Moncalieri e U.R.P. Alessandria punti 0.

(**) = In settimana decisioni Giudice Sportivo