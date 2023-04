Judo: Campionati Italiani Under 18, Martina Giordano dell’OK Club Imperia conquista il terzo posto

Domenica 23 aprile 2023 presso il centro olimpico della Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali (FIJLKAM) a Lido di Ostia, si è disputata la finale nazionale dei Campionati Italiani under 18 per gli atleti appartenenti alla classe A1 ovvero i primi 10 atleti della ranking list per ogni categoria di peso a cui si aggiungono i primi sei qualificati del Campionato Italiano A2 svoltosi pochi giorni prima.

Si tratta naturalmente di una competizione di altissimo livello che vede impegnati i migliori judoka in campo nazionale.

A portare i colori dell’OK Club di Imperia è Martina Giordano atleta che malgrado la sua giovane età ha già maturato una notevole esperienza nel circuito italiano e che presenta doti atletiche e tecniche di alto livello.

La giornata di gara di Martina conta in totale 5 incontri di cui uno perso e gli altri quattro tutti vinti per ippon prima dello scadere del tempo. Nel dettaglio, Martina vince il primo incontro e viene fermata al secondo da una forte atleta che andrà anch’essa a podio, accede ai recuperi scalando il tabellone per arrivare alla finale 3°, 5° posto che domina conquistando una meritatissima medaglia di bronzo.

In virtù dell’ottima posizione conquistata, Martina si aggiudica anche il prestigioso grado di cintura nera 1° dan.

La stagione sportiva dell’OK Club non è ancora conclusa le prossime scadenze riguardano gli under 15 impegnati nel prestigioso Trofeo Italia Judo Lombardia a Brescia e di seguito le categorie Cadetti e Junior che saranno impegnate nel Grand Prix Città di Colombo a Genova.