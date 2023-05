Di seguito le precisazioni di Luca Berardinucci, gestore della spiaggia libera attrezzata di Borgo Foce, a seguito della comparsa del suo nominativo (successivamente eliminato dopo segnalazione dello stesso) all’interno del comunicato stampa del Candidato Sindaco Luciano Zarbano.

Elezioni Imperia: Borgo Foce, le precisazioni di Luca Berardinucci, gestore della spiaggia libera

“Scrivo in merito all’articolo pubblicato in data 4 maggio 2023 riguardante le problematiche di Borgo Foce, in cui inizialmente è comparso il nominativo del sottoscritto, gestore della spiaggia libera attrezzata Borgo Foce di Imperia, nominativo che è stato successivamente eliminato dopo mia segnalazione.

Il sottoscritto Luca Berardinucci, pur confermando le problematiche inerenti l’evoluzione della spiaggia che ha portato da anni a questa parte un’erosione continua della stessa, problematiche comunicate a tutte le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi 10 anni, diffido chiunque dall’utilizzare tali dichiarazioni e la mia persona a scopi elettorali per qualsiasi candidato Sindaco di questa tornata elettorale.

Nel ribadire le problematiche della spiaggia in oggetto, gia’ ampiamente argomentate, documentate e ribadite nelle sedi opportune a tutte le amministrazioni che si sono susseguite negli anni, preciso che il discorso in questione non e’ mai stato politico ma soltanto di natura tecnico-gestionale.

Essendo inoltre impegnato politicamente nel comune di Costarainera in una lista civica, oggi facente parte della minoranza, sottolineo con forza e veemenza il totale distacco, per scelta personale , da qualsiasi posizione politica di questa tornata elettorale imperiese.

Concludo pertanto prendendo assoluta distanza dall’uso improprio che e’ stato fatto del mio nome affiancato a quello del Candidato Sindaco Zarbano, in quanto avrei fatto le medesime dichiarazioni se mi fossero state chieste da qualsiasi altro candidato.

Evitando qualsiasi tipo di polemica, e non avendo nulla contro le persone impegnate politicamente in questa campagna elettorale, appartengano esse a liste civiche o di partito, ho ritenuto corretto precisare la mia posizione, nella speranza che chiunque amministrerà il Comune di Imperia intervenga anche su questa problematica”.