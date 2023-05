Claudio Scajola: processo di appello a Reggio Calabria, PG chiede riapertura istruttoria per Politi e Fiordalisi

Nuova udienza, questa mattina, del processo di appello “Breakfast”, davanti ai giudici della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che vede imputato il Sindaco di Imperia Claudio Scajola, condannato in primo grado a 2 anni di reclusione per procurata inosservanza della pena in favore dell’ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena, deceduto lo scorso 16 settembre a Dubai, dove si era rifugiato da dieci anni dopo essere stato condannato in via definitiva a tre anni di carcere, a conclusione del processo “Olimpia”, per concorso esterno in associazione mafiosa.

Reggio Calabria: Procuratore Generale chiede riapertura istruttoria

Nel corso dell’udienza il Procuratore Generale ha chiesto nuovamente di riaprire il dibattimento, per quanto riguarda, unicamente le posizioni di Martino Politi e Maria Grazia Fiordalisi, con l’audizione del collaboratore di giustizia Giuseppe Stefano Tito Liuzzo. Per quanto riguarda, invece, la posizione di Claudio Scajola, per la quale la Procura non ha presentato Appello contro la condanna a due anni di carcere, il reato è prescritto secondo la difesa. La Corte d’Appello, presieduta da Lucia Monica Monaco, si è riservata di decidere, rinviando l’udienza al prossimo 27 settembre.