Carcere Imperia: detenuto tenta il suicidio, salvato dalla Polizia Penitenziaria. La nota del SAPPE. “Grazie a personale si sono arginati i danni di tale evento. Situazione del penitenziario critica per sovraffollamento”

“Altro evento critico sventato dalla Polizia Penitenziaria di Imperia. Un detenuto, originario della Romania in Istituto per riavvicinamento alla famiglia, nella mattina del 14 giugni stava ponendo in essere un gesto estremo creando, con un lenzuolo, una corda rudimentale. Provvidenziale l’intervento dell’agente addetto alla sezione e del personale tutto di polizia penitenziaria intervenuto per arginare i danni di tale evento; intervenuto di seguito il presidio sanitario presente in Istituto e contattato il 112, è stato un evento tanto repentino quanto riuscito; il detenuto è stato trasportato presso il nosocomio imperiese per le cure del caso – È quanto denuncia il Sappe, sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria, in una nota stampa.

Imperia: detenuto tenta il suicidio in carcere, la nota del SAPPE

“Ennesima tragedia sfiorata” commenta il delegato provinciale Sappe – LONGINO, “l’evento non è da sottovalutare, seppure concluso positivamente, questo va a sommarsi ai numerosi eventi critici che ogni giorno interessano gli istituti liguri, nonché nazionali”. Pare che sin dall’arrivo in Istituto il detenuto abbia manifestato “insofferenza” nello stare con gli altri, facendo subito richiesta di una camera detentiva singola; purtroppo il grave sovraffollamento che interessa l’Istituto imperiese non ha permesso di esaudire tale richiesta…

“Che sia effettivamente questa la motivazione che abbia portato il detenuto a tale evento, non possiamo confermarlo, ma che i detenuti nella carceri della Liguria siano il 21% in più rispetto alla capacità ufficiale degli Istituti stessi, possiamo confermarlo invece”, continua LONGINO, “Imperia… che ha sfiorato anche i 73 detenuti quest’anno, a fronte di una capienza di 53 detenuti, appare chiaramente in grave sovraffollamento”.

Il Sappe conclude con i complimenti al Reparto di Polizia Penitenziaria imperiese tutto, con i complementi al personale sanitario della ASL1 imperiese che ha prestato i primi soccorsi al detenuto e si complimenta altresì per come tale evento sia stato gestito e per la conclusione a lieto fine dello stesso, ma ci tiene a ricordare al Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria di Torino che Imperia necessita di personale di Polizia Penitenziaria in quanto attualmente in grave deficit numerico”.