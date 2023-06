Imperia: Carabinieri ed Avis insieme per una giornata all’insegna della donazione

Anche questa mattina, nell’ambito di una convenzione stipulata tra l’Ispettorato Generale della Sanità Militare, la Regione Liguria e l’AVIS, personale sanitario dotato di una autoemoteca dell’AVIS opportunamente attrezzata per l’incombenza, è stato fatto accedere nel piazzale interno del Comando Provinciale Carabinieri di Imperia, dove i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri, come sempre animati da spirito altruistico, si sono volontariamente offerti per donare il proprio sangue per la nobile iniziativa.

È noto quanto sia continua la richiesta di sangue ed emoderivati da parte delle strutture ospedaliere della provincia e non solo, richiesta che è in forte aumento durante la stagione estiva, stante l’aumentata presenza di turisti in riviera ed il purtroppo concomitante fisiologico aumento dell’incidentalità stradale.

Il responsabile provinciale dell’AVIS di Savona, competente anche per la provincia di Imperia, ha ancora una volta espresso la propria soddisfazione e ringraziato l’Arma dei Carabinieri per il successo che il progetto sta ottenendo con la Benemerita e spera che la collaborazione possa continuare con analogo entusiasmo anche nel prossimo futuro.

Dopo la donazione ai militari è stata offerta una abbondante colazione, terminata la quale sono tutti tornati al loro servizio.