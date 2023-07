Liguria: classifica Sole24Ore, presidente Toti si conferma al 4° posto fra i governatori italiani. “Una bella soddisfazione, grazie ai liguri che credono in me”

Si conferma in 4ª posizione il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, nella classifica del Sole24Ore per quanto riguarda l’indice di gradimento dei presidenti regionali di tutta Italia. Seppur con un leggero calo rispetto all’anno passato (59% rispetto al 61% del 2022), Toti centra la 4^ posizione a pari merito con Roberto Occhiuto, presidente della Calabria.

Imperia: “Sole24Ore”, classifica gradimento Sindaci e Governatori

“Trovarmi al quarto posto sul Sole24ore nella classifica di gradimento dei governatori realizzata da NOTO Sondaggi è stata una bella soddisfazione – Queste le parole di soddisfazione del presidente Giovanni Toti – Vedere che dopo otto anni insieme, la fiducia nei miei confronti, l’entusiasmo e la voglia di cambiare la nostra terra sono rimaste le stesse mi riempie di orgoglio. Grazie ai liguri che credono in me e che mi spingono a lavorare sempre di più per la nostra Liguria! Avanti insieme”

Il primo posto della classifica per l’anno 2023 è andato a Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna. La regione è recentemente balzata agli onori della cronaca di tutte le principali testate nazioni per via della tremenda alluvione che ha messo in ginocchio il territorio. Al secondo posto il Governatore del Veneto, Luca Zaia e al terzo posto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia.