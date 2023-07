Ciclovia tirrenica: entro fine ottobre aggiudicati tutti gli appalti del primo lotto. “Collegamento ciclabile tra Ventimiglia e Sarzana sempre più vicino”

Si sono concluse le procedure di pubblicazione dei bandi dedicati alla realizzazione del primo lotto prioritario ligure della Ciclovia tirrenica, parte del collegamento ciclabile di oltre 1200 chilometri che si svilupperà tra Ventimiglia e Roma. Per quanto riguarda l’imperiese la Ciclovia collegherà Cervo a Imperia, passando per l’Incompiuta.

Si prevede di aggiudicare tutti gli appalti del lotto prioritario entro il 30 ottobre di quest’anno, due mesi in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2023 indicata dall’Unione Europea. In base al cronoprogramma, entro aprile 2024 saranno avviati tutti i cantieri, in modo da completare questa parte dell’infrastruttura in anticipo rispetto al termine del 30 giugno 2026 stabilito dalla UE.

Il primo lotto prioritario prevede un investimento di 30,3 milioni di euro, di cui 19,3 milioni di euro su fondi PNRR, 6 milioni di euro da risorse statali e 5 milioni di euro stanziati dal Fondo Strategico Regionale. La Regione è inoltre in attesa di ricevere dal Ministero delle Infrastrutture un ulteriore finanziamento, pari a circa 3,6 milioni di euro, a copertura dei maggiori costi delle opere determinati dall’incremento dei prezzi delle materie prime che si è verificato negli ultimi due anni. Il lotto è composto da cinque stralci, di cui quattro nel Ponente e uno nel Levante.

“Le procedure per dare vita a tutte le parti del lotto prioritario ligure procedono velocemente, in anticipo rispetto al cronoprogramma stabilito per la realizzazione della Ciclovia tirrenica: il completamento di un unico percorso ciclabile tra Ventimiglia e Roma sta prendendo sempre più forma – commentano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – Si tratta di un altro passo avanti per un’opera ambiziosa, di grande rilevanza sul piano della promozione della mobilità sostenibile ma anche per il turismo. Toccando oltre 77 comuni liguri di costa ed entroterra e tre aree protette, la Ciclovia darà modo a cittadini e visitatori di conoscere l’intero territorio, con gran parte dei tratti ciclo-pedonali presenti in Liguria, in particolare quelli costieri su cui lavoriamo con costanza dall’inizio del nostro mandato, che andranno a far parte di questo unico, monumentale percorso dalla grande valenza ambientale. Oltre ad essere preziosa per promuovere una viabilità sostenibile, la Ciclovia Tirrenica ci consentirà quindi di far conoscere a cittadini e visitatori amanti delle due ruote l’intero territorio ligure”.

Nel dettaglio, il lotto prioritario ligure si sviluppa complessivamente per 46 km ed è suddiviso in cinque stralci funzionali: