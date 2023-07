Diano Marina: “non è una lottizzazione abusiva”. Tar Liguria accoglie ricorso dell’imprenditore Merano, annullati gli atti del Comune

La battaglia legale tra il Comune di Diano Marina e la società Immobiliare Gorleri di Giampiero Merano & C. si è conclusa con la vittoria, al Tar Liguria, del sodalizio privato. L’operazione edilizia della Immobiliare Gorleri, inerente terreni e fabbricati situati a Poggio dei Gorleri, Vigna Sorì e frazione Gorleri, secondo i giudici del Tribunale Amministrativo non è una lottizzazione abusiva come contestato invece dagli uffici del Comune degli aranci.

La vicenda riguarda presunte irregolarità edilizie a Poggio dei Gorleri, Vigna Sorì e frazione Gorleri

Il Comune di Diano Marina, contestando una “lottizzazione terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione” aveva avviato, tramite ordinanza del settore Edilizia-Urbanistica, la sospensione immediata della lottizzazione, preannunciando, in caso di mancata revoca nel termine di 90 giorni, l’acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del Comune delle aree lottizzate.

L’Immobiliare Gorleri ha impugnanto il provvedimento al Tar Liguria, rappresentata dall’avvocato Glauco Stagnaro. Il Comune di Diano Marina ha deciso di resistere in giudizio rappresentato dall’avvocato Matteo Borello.

Il Tribunale ha accolto il ricorso del privato.

Le motivazioni

“Elemento imprescindibile della fattispecie consiste nella circostanza che la trasformazione urbanistica od edilizia già intrapresa (lottizzazione materiale) o soltanto inequivocabilmente anticipata dai frazionamenti catastali (lottizzazione cartolare) si ponga in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali (c.d. lottizzazione vietata) o senza la prescritta autorizzazione (c.d. lottizzazione imposta).

Orbene, per quanto si tratti di suoli agricoli – per definizione ‘non lottizzabili’ – e si versi pertanto in un’ipotesi di lottizzazione ‘vietata’, è un fatto che l’art. 51 comma 14 delle N.T.A. del PUC di Diano Marina […] ammette, in zona, la ‘realizzazione di nuove abitazioni, connesse alla conduzione agraria del fondo’ e finanche di ‘opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento’ consentendone ‘l’attuazione diretta’ (ovvero, senza piano di lottizzazione attuativo), prescrivendo indici e parametri edilizi e subordinandola soltanto al convenzionamento con obbligo di eventuali prestazioni finalizzate al presidio ed alla tutela del territorio.

Stando così le cose, ed essendo pacifico e non contestato che il progetto edilizio proposto […] risulta rispettoso dell’indice edificatorio di zona, è evidente come il mero frazionamento catastale dei terreni ‘in assenza della Convenzione Urbanistica’ […] se costituisce motivo sufficiente a sospendere il rilascio del permesso di costruire, non può però integrare – da solo – elemento costitutivo di una lottizzazione abusiva cartolare preordinata all’edificazione di un terreno agricolo in violazione delle prescrizioni dello strumento urbanistico, viepiù allorché sull’istanza concernente la realizzazione di un fabbricato unifamiliare, il Comune abbia rilasciato la autorizzazione paesaggistica, con ciò implicitamente affermando che la ipotizzata nuova edificazione non eccede il carattere episodico e non altera la bassa densità insediativa.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si limita a constatare che i mappali […] interessati dall’intervento di cui all’istanza di permesso di costruire derivano da frazionamenti e accorpamenti di precedenti particelle catastali già di proprietà della società […] senza tuttavia individuare specifiche violazioni della relativa disciplina urbanistica o paesistica.

Donde la dedotta violazione dell’art. 30, D.P.R. n. 380/2001, e l’illegittimità del provvedimento di sospensione della lottizzazione abusiva”.