Cervo: conclusi i lavori sulle vasche delle Morene e della frana di Rollo. L’annuncio in Consiglio Comunale. “Lavori pubblici per circa 3 milioni di Euro”

Il consiglio comunale di Cervo che si è tenuto ieri sera presso la sede comunale di Palazzo Viale è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione dei lavori pubblici sul territorio comunale.

Gli interventi realizzati riguardano opere per mettere in sicurezza il territorio

Sono conclusi i lavori della Frana di Rollo che ha messo in sicurezza il territorio. Data l’urgenza dell’intervento è stato attivato un finanziamento di € 236.000,00 in somma urgenza, mentre 780.000 provengono da un finanziamento della Protezione civile Regione Liguria e in aggiunta fondi del comune per Euro 50.000,00 per un totale complessivo di € 1.066.000,00.

Per risolvere il problema del movimento franoso alla Circonvallazione di Ponente (zona ex Palmeto) sono stati affidati i lavori di micropalificazione all’azienda Badessi Luigia. I lavori sono stati finanziati dalla Regione Liguria per un importo di Euro 75.000 su fondi di resilienza.

Anche la passeggiata Pilone Marina De Re ed i relativi moli saranno oggetto di interventi per la difesa della costa. Il progetto dell’ingegner Gaggero è stato approvato ed i lavori complessivamente ammontano a Euro 122.000,00.

“Con questi lavori il nostro territorio è stato messo in sicurezza – ha detto Lina Cha, sindaco di Cervo – certamente siamo sempre molto attenti, come amministratori a tutte le esigenze dei cittadini. I numeri del nostro bilancio che abbiamo visto nel consiglio ci dicono che l’insieme dei lavori movimentati è di circa 3 milioni di Euro. Una cifra importante, ma che era necessaria per mettere in atto politiche di prevenzione e sicurezza”.

Buone notizie anche per il completamento del Palazzo Morchio per la sistemazione degli uffici comunali per il quale sono stati affidati i lavori del secondo lotto alla ditta Glorio per un importo di 250.000 Euro. Mentre tra gli altri interventi si registrano: la sistemazione del parapetta ammalorato sul ponte Via 2 Giugno dove i lavori sono in corso, la pulizia del Torrente Steria, l’intervento nella zona dell’Oliveto nella Circonvallazione di Levante ed il rifacimento dei servizi igienici nell’ex Stazione Ferroviaria.

Conclusi gli interventi delle vasche delle Morene e la rete di collegamento alla stazione di pompaggio di Via San Nicola, un progetto importante che aiuta i cittadini a sostenere i disagi per la fornitura dell’acqua che è stato finanziato con i fondi del PNRR Masterplan Roja intervento straordinario per l’importo di Euro 1.139.000 comprensivo del ripristino degli asfalti in Via Morene e Via Solitario delle Alpi.