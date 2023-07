Ventimiglia: controlli a tappeto della Polizia di Stato negli esercizi pubblici, sanzionate 5 attività / il bilancio

Nel periodo estivo, il Questore di Imperia, Dr. Peritore, ha imposto, in tutta la provincia, un deciso incremento della vigilanza e, più in generale, dell’azione di prevenzione, per combattere più efficacemente, e anche in via amministrativa, il degrado urbano in ogni sua forma e manifestazione.

Nei giorni scorsi, a Ventimiglia, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza, in stretta collaborazione con operatori della Polizia Locale, ha effettuato molteplici e ripetuti controlli amministrativi in svariati pubblici esercizi.

Nella rete delle verifiche sulla corretta applicazione della normativa amministrativa in materia sono incappati cinque esercizi pubblici, due attivi sul lungomare, uno nel centro cittadino, due nelle vie antistanti l’argine sinistro del fiume Roia.

Ben diciassette le specifiche irregolarità rilevate e altrettante le sanzioni amministrative notificate ai rispettivi titolari degli esercizi commerciali, tre stranieri e due italiani.

In particolare, è stata riscontrata l’omessa esposizione, che è obbligatoria, della licenza, degli orari di apertura / chiusura, del divieto di fumare, delle tabelle indicanti i prezzi delle bevande e degli alimenti, degli articoli di Legge del testo unico di pubblica sicurezza.

Inoltre, in tutti i locali, è stato contestato l’utilizzo di impianto stereo di diffusione musicale senza aver presentato al comune la prescritta documentazione tecnica.

Di pari passo con l’intensificazione generale del controllo del territorio con le pattuglie della squadra volanti e del reperto prevenzione crimine Liguria è prevista la prosecuzione della vigilanza e dei controlli amministrativi negli esercizi pubblici in tutto il territorio comunale.