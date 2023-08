Liguria: “Un piattino per condividere le trofie? Due euro in più”. Il post di Selvaggia Lucarelli scatena i social

Due euro in più per aver chiesto un piattino per condividere le trofie in un ristorante di Finale Ligure. Lo racconta l’opinionista Selvaggia Lucarelli che ha condiviso l’immagine dello scontrino sui propri canali social, scatenando una valanga di polemiche.

Liguria: il post di Selvaggia Lucarelli scatena i social

Ecco il post di Selvaggia Lucarelli: “Liguria. Un piatto di trofie al pesto 18 euro, la mamma chiede un piattino per farne assaggiare un po’ anche alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono due euro per il piattino. Tra l’altro avendole già messo sul conto il coperto”.

Immediatamente il popolo del web ha iniziato a condividere il post esprimendo indignazione per la richiesta dei ristoratori, sottolineando la tendenza di molti commercianti ad aumentare i prezzi rivolti ai turisti. È di pochi giorni fa, ad esempio, un altro caso simile avvenuto sul Lago di Como dove un locale ha addebitato due euro in più ai clienti per aver chiesto di tagliare in due un toast.

Nota della redazione: nel post originale di Selvaggia Lucarelli è riportato anche il nome del locale che noi non riteniamo necessario pubblicare perchè non aggiunge elementi utili per la comprensione della vicenda e in quanto genera una campagna d’odio social dalla quale ci dissociamo a prescindere dall’essere d’accordo o meno con l’operato dei ristoratori.