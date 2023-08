Armo: la Sagra du Pan Fritu diventa la prima food esperience delle Antiche vie del Sale/Foto

Tipicità, convivialità e sensorialità sono le tre qualità che danno all’evento enogastronomico di Armo la caratteristica di prodotto esperienziale. Mangiare e bere prodotti del territorio, in una location originale e con la possibilità di soggiornare e vivere appieno l’atmosfera delle Alpi Marittime danno il senso dell’unicità di questa sagra, organizzata da una piccola comunità dell’alta Valle Arroscia che conta meno di 120 abitanti.

Impegno congiunto fra attori pubblici e privati per sostenere la valorizzazione del territorio a fini turistici

Un successo per il Comune e la Pro Loco che anche per questa edizione hanno proposto sul colle di San Bernardo d’Armo, al confine con il Piemonte a 1000 metri d’altitudine, il loro famoso Pan Fritto aromatizzato al Sale Della Liguria, grazie alla sinergia con il Pastificio Fratelli Porro di Col Di Nava, e la Carbunera o Piatto freddo, pietanza De.Co che un tempo, i contadini portavano con sé come fonte di sostentamento nei boschi durante la produzione del carbone e molto altro.

Da queste premesse, con il supporto dell’associazione che riunisce i Comuni delle Antiche vie del Sale, nasce il progetto delle food experience delle “strade del mare”, un piano di comunicazione finalizzato a trasformare in prodotto turistico il patrimonio culturale formatosi nei millenni dal passaggio e dall’incontro di pastori, commercianti, mulattieri e pellegrini sulle grandi direttrici storiche, solcate “dall’oro bianco”.

“Un impegno – sottolinea Alessandro Navone presidente delle Antiche Vie Del Sale – volto a creare i presupposti per un piano di comunicazione capace di capitalizzare, ai fini turistici, l’impegno dei tanti volontari che lavorano per trasmettere la cultura e il folklore locale. Un grande lavoro di squadra, pubblico e privato, in un’ottica di sistema turistico in grato di connettere territori, aziende e prodotti tipici.”

“Come emerge dalle ricerche sul turismo enogastronomico – rimarca Franco Laureri responsabile marketing e comunicazione del progetto “le strade del mare” – i viaggiatori che hanno compiuto almeno un viaggio con principale motivazione legata all’enogastronomia rappresentano il 58% del totale, questo dato dimostra come su questo segmento di mercato debbano concentrarsi di tutti gli sforzi degli attori, sia pubblici sia privati, per dare a questi territori una gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono la destinazione entroterra.”

“Il riconoscimento di prodotto esperienziale delle Antiche Vie del Sale – dichiara il sindaco di Armo Massimo Caccio’ – premia il grande impegno organizzativo della nostra Pro Loco che sin dalla sua fondazione si adopera per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della nostra comunità.”

L’impegno della Pro Loco di Armo è stato premiato con la consegna dei grembiuli griffati “Food Experience” delle Antiche Vie del Sale da parte del presidente Alessandro Navone, alla presenza del sindaco e degli amministratori comunali.