Caldo: bollino rosso oggi e domani per la Liguria. Temperature oltre i 40°, prestare attenzione ed evitare l’esposizione al sole

Bollino rosso oggi 22 e domani 23 agosto in Liguria (per Genova) emesso dal Ministero della Salute per il caldo: le temperature percepite saranno oltre i 40 gradi.

Regione Liguria invita i cittadini a prestare attenzione ed evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali, in particolare per le fasce più fragili, come bambini e anziani.

Si ricorda che in Liguria è attivo il numero verde “InformAnziani” 800 593 235 tutti giorni dalle 8 alle 20 per la consegna di farmaci o spesa a domicilio.

Ecco i 10 consigli per combattere il caldo

Le nostre abitudini possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. Sono 10 le semplici regole comportamentali in grado di: