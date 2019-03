Milano-Sanremo 2019: torna a Imperia torna la “Classicissima” su due ruote/ ecco le modifiche alla viabilità

Sabato 23 marzo 2019 torna la “Classsicissima”, la manifestazione ciclistica internazionale denominata “119a Milano – Sanremo”.

La 110a Milano-Sanremo NamedSport, vedrà al via molti campioni del pedale a partire dal vincitore della passata edizione, Vincenzo Nibali.

ra i nomi di spicco il Campione del Mondo su Strada UCI, Alejandro Valverde, i vincitori delle passate edizioni Arnaud Demare (2016), John Degenkolb (2015), Alexander Kristoff (2014) con il compagno di squadra Fernando Gaviria, Julian Alaphilippe ed il compagno di squadra Elia Viviani, Peter Sagan, il Campione Olimpico Greg Van Avermaet solo per nominarne alcuni.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione è stata emessa un’ordinanza che disciplina il transito e la sosta su parte delle vie interessate, durante il passaggio della gara ciclistica.

Milano-Sanremo 2019: ecco l’ordinanza

A) Con decorrenza dalle ore 10,00 sino al termine della manifestazione, presumibilmente le ore 17,30 del giorno 23 marzo 2019:

LUNGOMARE AMERIGO VESPUCCI

– Su tutto il lato monte della carreggiata con direttrice da Oneglia a Porto Maurizio, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA SCARINCIO

– Nel tratto compreso tra l’intersezione con via San Lazzaro e l’intersezione con via Giuseppe Pirinoli, su ambo i lati della strada, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA GIUSEPPE PIRINOLI

– Su tutta la via divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA SEBASTIANO CABOTO

– A partire dall’intersezione con Salita Gazo, a margine di via Pirinoli, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI

– Nel tratto compreso tra l’intersezione con via Giuseppe Pirinoli e l’intersezione con via De Tommaso divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

B) Con decorrenza dalle ore 12,00 sino al termine della manifestazione, presumibilmente le ore 17,30 del giorno 23 marzo 2019:

PIAZZA U. CALVI

– Su tutta la piazza, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA AMENDOLA

– Su tutta la via, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

PIAZZA BIANCHI

– Su tutta la piazza, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA BONFANTE

– Su tutta la via, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

PIAZZA DANTE ALIGHIERI

– Nel tratto compreso tra l’intersezione con via Della Repubblica, l’intersezione con via Vittorio Alfieri e l’intersezione con via Manuel Belgrano, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA VITTORIO ALFIERI

– Su tutta la via, su ambo i lati della strada, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA GIUSEPPE DE SONNAZ

– Su tutta l’area antistante il civ. 3/5 (bar Europa) divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

– Nel tratto compreso tra l’intersezione con via della Foce e l’intersezione con via Manzoni, sul lato monte della strada, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

PONTE EX FERRIERE

– Sul lato monte del ponte divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

C) Il transito sulle strade interessate dalla manifestazione sportiva, verrà interdetto per il tempo ritenuto necessario dal Funzionario di P.S. preposto in zona e durante il periodo di interruzione saranno predisposte modifiche della viabilità sulle seguenti strade:

VIA DIANO CALDERINA

– All’intersezione con via Giacinto Menotti Serrati divieto di transito per tutti i veicoli.

SALITA PERI

– All’intersezione con via Giacinto Menotti Serrati divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA PALESTRO

– All’intersezione con la rotonda di piazza Ulisse Calvi divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA GIACOMO AGNESI

– All’intersezione con la rotonda di piazza Ulisse Calvi divieto di transito per tutti i veicoli. – All’intersezione con via Giuseppe Maria Pira direzione obbligatoria diritto.

VIA DELLA REPUBBLICA

– All’intersezione con piazza Dante Alighieri sarà consentito il transito con direzione monte sul lato levante della piazza.

VIA GIOVANNI GAUDO

– All’intersezione con via Vittorio Alfieri divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA TOMMASO SCHIVA

– All’intersezione con via Vittorio Alfieri divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA GIUSEPPE DE SONNAZ

– All’intersezione con via Della Foce divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA ALESSANDRO MANZONI

– All’intersezione con via Giuseppe De Sonnaz divieto di transito per tutti i veicoli.

– All’intersezione con la bretella che conduce in via della Foce, direzione obbligatoria a sinistra.

VIA ANTONIO DELBECCHI

– All’intersezione con lungomare Amerigo Vespucci divieto di transito per tutti i veicoli.

– All’intersezione con via dott. Augusto Armelio, per i veicoli circolanti con direzione monti – mare, direzione obbligatoria a destra.

VIA PAOLO GIOVIO

– All’intersezione con via Antonio Delbecchi direzione obbligatoria a sinistra.

VIA FILIPPO BUONARROTI

– All’intersezione con lungomare Amerigo Vespucci divieto di transito per tutti i veicoli.

– Nel tratto compreso tra l’intersezione con via Paolo Gibelli e l’intersezione con via Paolo Giovio è consentito il transito in doppio senso ai soli residenti nel tratto medesimo.

– All’intersezione con via Paolo Giovio direzione obbligatoria a sinistra.

VIA RAFFAELE GIANNETTI

– All’intersezione con lungomare Amerigo Vespucci divieto di transito per tutti i veicoli. – All’intersezione con via Paolo Gibelli direzione obbligatoria a sinistra.

VIA GASPARE MORARDO

– All’intersezione con lungomare Amerigo Vespucci divieto di transito per tutti i veicoli. – All’intersezione con via dott. Augusto Armelio direzione obbligatoria a sinistra.

VIA ANTICA DELLA GIUSTIZIA

– All’intersezione con lungomare Amerigo Vespucci divieto di transito per tutti i veicoli.

VIALE GIACOMO MATTEOTTI

– All’intersezione con via Antica della Giustizia divieto di transito per tutti i veicoli e direzione obbligatoria diritto.

VIA TRENTO

– All’intersezione con via Antica della Giustizia divieto di transito per tutti i veicoli e direzione obbligatoria diritto.

LUNGOMARE AMERIGO VESPUCCI

– Su tutti i varchi che dalla carreggiata lato mare attraversano la carreggiata lato monte direzione obbligatoria diritto.

VIA BATTAGLIONE ALPINI PIEVE DI TECO

– All’intersezione con via San Lazzaro divieto di transito per tutti i veicoli. – All’intersezione con via San Lazzaro direzione obbligatoria a sinistra.

VIA SAN LAZZARO

– Per i veicoli circolanti sulla bretella adiacente l’ex “Sairo”, provenienti dalla zona mare, all’intersezione con il ramo principale divieto di transito.

VIA SCARINCIO

– All’altezza dell’intersezione con via Giuseppe Pirinoli divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA SEBASTIANO CABOTO (tratto superiore)

– All’intersezione con via Giuseppe Pirinoli divieto di transito per tutti i veicoli.

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI

– All’intersezione con via Giuseppe Pirinoli divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA FELICE CASCIONE

– All’intersezione con corso Giuseppe Garibaldi (passo Foce) divieto di transito per tutti i veicoli. – All’intersezione con via Mameli, direzione obbligatoria a destra.

VIA VITTORIO GAVI

– All’intersezione con la rotonda di via Nizza divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA DEL PONTE

– All’intersezione con via Gabriele D’Annunzio divieto di transito per tutti i veicoli.

LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO

– All’intersezione con via Gabriele D’Annunzio divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA GABRIELE D’ANNUNZIO

– Per i veicoli provenienti dalla bretella all’altezza del civ.8, all’intersezione con il ramo principale di via Gabriele D’Annunzio divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA TOMMASO LITTARDI

– All’intersezione con la via Aurelia divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA DEI GIARDINI

– All’intersezione con Via Aurelia divieto di transito per tutti i veicoli.

STRADA POGGI

– All’intersezione con via Aurelia divieto di transito per tutti i veicoli.

D) durante il periodo di interruzione della circolazione disposto dal Funzionario preposto in zona, come indicato al punto C), in Via Amendola (tratto di strettoia) divieto di transito e fermata per i pedoni.