Coronavirus: 24 casi positivi in Liguria. “Preoccupano ultimi decessi, difficile capire come abbiano contratto malattia”

“Preoccupati per gli ultimi due decessi, perché meno facile ricostruire la catena epidemiologica”. Lo ha affermato il governatore Giovanni Toti, durante la conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza Coronavirus in Liguria.

Coronavirus: 24 casi postivi, 4 decessi. Il bilancio

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria

“In Liguria al momento ci sono 24 casi positivi, 14 dei quali ospedalizzati. Ci sono stati 4 decessi, 6 persone sono state dimesse. Inoltre ci sono in corso alcuni tamponi. Le sorveglianze attive sono Asl1 42, Asl2 230, Asl3 83, Asl4 42, Asl5 72, in linea con quelle degli altri giorni.

A Diano Marina i turisti sono già in viaggio verso la domiciliazione a casa loro.

Stando a questi numeri potremmo essere felici perché si sta contenendo la cosa, in realtà c’è una preoccupazione per gli ultimi due decessi perché per la prima volta abbiamo dei soggetti tamponati che sono risultati positivi, questo comporta una serie di preoccupazioni, perché è meno facile ricostruire la catena epidemiologica.

Preoccupa anche il fatto che fossero ricoverati nei reparti ospedalieri per altre ragioni o per ragioni non evidenti. Questi soggetti al momento sono due, ma pensiamo sia la punta dell’iceberg.

Sono catene liguri. Uno dei soggetti è passato dalla zona rossa del Veneto, ma non sappiamo cosa ha fatto prima.

Se questi sono i numeri vuol dire che le nostre misure di contenimento hanno funzionato abbastanza.

Questo per comunicare alle persone che in questo momento siamo abbastanza tranquilli. Abbiamo un centinaio di posti nei reparti di malattie infettive non saturati, circa 25 posti in terapia intensiva superiori alle esigenze del momento. Siamo ancora larghi.

Non stiamo più ragionando solo più cluster noti, ma meno tracciati. Il covid-19 è una malattia che possibilmente si fa a casa”.

Sonia Viale, assessore alla Sanità

“Anche a seguito di quello che è accaduto ieri, sera, con una persona che si è autopresentata al Pronto Soccorso de La Spezia, voglio ricordare che non ci si deve presentare al Pronto Soccorso quando si hanno dei sintomi, febbre e tosse, ma chiamare il 112 o il medico di famiglia. Anche una sola persone che va al Pronto Soccorso, può mettere a rischio l’intero sistema di prevenzione che abbiamo messo in atto”.

Giacomo Giampedrone, assessore alla Protezione Civile

“Siamo riusciti a mantenere la la media delle 24 ore per portare a casa anche gli ospiti dell’Hotel di Diano Marina. Questa volta, però, abbiamo chiesto al Tour Operator che li aveva portati in Liguria, di riportarli a casa. E’ un passaggio importante, perché la Croce Rossa inizia ad avere una carenza di disponibilità.

Ho sentito l’armatore della nave da crociera Gnv ferma in porto. In serata si è iniziata a delineare una soluzione per trovare una sistemazione per l’equipaggio dentro la nave. Domattina potremo darvi l’ufficialità che abbiamo trovato una sede dove ospitare l’equipaggio, approvata anche da Asl. Sarà una Cooperativa ad occuparsi di tutti i servizi”.

Matteo Bassetti, virologo

“Abbiamo quattro pazienti in terapia intensiva all’Ospedale San Martino. Tre sono stabili nella loro gravità, con minimi segni di miglioramento. Abbiamo in terapia intensiva una donna di 90 anni intubata. Il bicchiere è mezzo pieno, perché i pazienti nel reparto di malattia infettiva stanno migliorando.

Questa malattia al 6°-7° giorno prende un bivio. Se prende un bivio buono, il paziente può tornare a casa. Se invece si aggrava, ci vuole un aiuto respiratorio. Tre sono gli step: maschera, casco, intubazione.

Contiamo sei pazienti dimessi a domicilio e un paziente deceduto questa mattina al San Martino. Presentava una situazione respiratoria compromessa.

Bisogna comunque sempre dare, secondo me, un messaggio positivo. Da questa malattia si guarisce. Se no la gente è terrorizzata. Abbiamo pazienti tutti tra i 76 e i 90 anni”.